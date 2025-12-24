Consejos para que el WiFi de tu hogar no sufra caídas durante la reunión familiar de Navidad

Con la llegada de la Navidad , los hogares suelen llenarse de familiares, visitas y dispositivos conectados de forma simultánea. Teléfonos móviles, televisores inteligentes, tablets y computadoras compiten por la misma red, lo que puede provocar lentitud, interrupciones en el streaming o cortes durante videollamadas.

En este contexto, la señal WiFi doméstica se enfrenta a una mayor exigencia. Sin embargo, un ajuste simple relacionado con la ubicación del router puede mejorar notablemente la estabilidad de la conexión durante los encuentros navideños.

Dónde colocar el router para mejorar la cobertura en el hogar

El router distribuye la señal WiFi en todas direcciones, de forma similar a una fuente de luz. Cuando se coloca en un extremo de la vivienda o en una esquina, gran parte de la señal se pierde hacia el exterior o queda concentrada en áreas poco utilizadas. Por este motivo, situarlo en una posición lo más céntrica posible permite que las ondas se repartan de manera más uniforme entre las habitaciones.

También es importante evitar que el router quede oculto detrás de muebles, dentro de armarios o junto a paredes gruesas. Estos obstáculos reducen la capacidad de propagación de la señal. Asimismo, colocar el equipo directamente sobre el suelo limita su alcance, ya que la señal choca con muebles bajos y otros elementos. Elevarlo a una altura media, como una estantería despejada, ayuda a que la cobertura llegue mejor a todos los dispositivos.

Objetos y materiales que afectan la señal WiFi

Muchos elementos del hogar interfieren con la señal inalámbrica sin que resulte evidente. Los espejos grandes, por ejemplo, contienen capas metálicas que reflejan las ondas de radio. La cocina es otro punto crítico, ya que el microondas utiliza la misma frecuencia de 2,4 GHz que muchos routers, generando interferencias cuando está en funcionamiento.

Además, electrodomésticos grandes y superficies metálicas, como estanterías o lámparas, actúan como barreras para la señal. Mantener el router alejado de estos objetos contribuye a una conexión más estable.

Impacto de la decoración navideña en la conexión

Durante la Navidad, la decoración puede convertirse en un factor adicional de interferencia. Colocar el router cerca del árbol o rodearlo de adornos metálicos debilita la señal desde su origen. Espumillón, cintas brillantes y bolas reflectantes afectan la propagación de las ondas.

Las luces LED navideñas, especialmente las de baja calidad, pueden emitir interferencias electromagnéticas en la frecuencia de 2,4 GHz. Esto puede traducirse en mayor latencia y caídas de red. Para minimizar el impacto, se recomienda ubicar el router lejos del árbol y utilizar luces de buena calidad, evitando que queden próximas al equipo.