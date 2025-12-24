¡Puedes perder tu licencia! California activa un programa para multar a conductores que superen los 100 km/h

California puso en marcha un nuevo programa piloto con el objetivo de endurecer las sanciones contra los conductores que exceden los límites de velocidad más extremos, especialmente aquellos que superan las 100 millas por hora (más de 160 kilómetros por hora).

La iniciativa fue anunciada por la Agencia de Transporte del Estado de California (CalSTA) y busca acelerar los procesos administrativos para retirar de circulación a automovilistas considerados de alto riesgo , incluso antes de que exista una condena judicial formal.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿En qué consiste el programa FAST y qué sanciones contempla?

El plan, denominado Acciones Reenviadas para Multas por Exceso de Velocidad (FAST), se desarrolla en coordinación con el Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) y la Patrulla de Carreteras de California (CHP).

A partir de su implementación, toda citación emitida a conductores que superen las 100 millas por hora es enviada automáticamente a la división de seguridad del conductor del DMV, sin importar si el infractor tiene o no antecedentes previos.

Una vez recibido el caso, el DMV evalúa tanto el historial del conductor como las circunstancias específicas de la infracción para determinar posibles sanciones, entre ellas:

Suspensión temporal de la licencia de conducir

Revocación del permiso de manejo

Medidas administrativas adicionales según el nivel de riesgo

Este procedimiento puede llevarse a cabo de forma independiente a un proceso judicial, lo que permite una respuesta más rápida ante conductas peligrosas.

El exceso de velocidad, un problema persistente

Según datos de CalSTA, el exceso de velocidad está presente en el 32 % de las muertes por accidentes de tráfico en California, lo que lo convierte en uno de los factores más letales en las carreteras del estado.

En promedio, la CHP emite alrededor de 1.600 citaciones mensuales a conductores que superan las 100 millas por hora. Solo durante 2024, se registraron más de 18.000 infracciones de este tipo.

Como parte del refuerzo de la vigilancia, la CHP desplegó recientemente una nueva flota de vehículos patrulla de perfil bajo, diseñados para operar en carreteras de alto riesgo y detectar conductores que circulan a velocidades extremas.

Autoridades destacan enfoque preventivo

El secretario de Transporte de California, Toks Omishakin, afirmó que FAST representa un cambio hacia una intervención temprana, utilizando información en tiempo real para evitar que la conducción imprudente derive en tragedias.

En la misma línea, el director del DMV, Steve Gordon, explicó que el objetivo es actuar de manera inmediata contra conductores peligrosos, reforzando la seguridad vial en colaboración con la CHP.