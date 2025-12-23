La Visa Láser: Conoce la tarjeta que permite a los mexicanos cruzar de forma legal a EUA

Los ciudadanos mexicanos que deseen viajar a Estados Unidos cuentan con un documento especial llamado Border Crossing Card (BCC) , conocida en español como Tarjeta de Cruce Fronterizo . Este documento funciona como una visa de visitante B1/B2, lo que permite a los extranjeros ingresar temporalmente a EUA por turismo o negocios.

Hola Mona, si cuentas con US border crossing card, necesitas ingresar la secuencia desde las letras, tal y como aparece en esta imagen en la página oficial:



🔗https://t.co/bbiAtzS4zV pic.twitter.com/xnnolYWD87 — Canadá en México (@EmbCanMexico) June 25, 2024

La BCC se emite como una tarjeta laminada con gráficos y tecnología mejorada, diseñada por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE.UU. (CBP, por sus siglas en inglés). Los agentes de la CBP la utilizan para c onfirmar la identidad y ciudadanía del viajero . Por lo general, es válida por diez años desde la fecha de emisión, aunque este periodo puede variar en casos de menores de edad.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Cómo obtener la Tarjeta de Cruce Fronterizo

Para solicitar una BCC, los interesados deben ser ciudadanos y residentes mexicanos. Además, deben cumplir con los requisitos de elegibilidad de las visas B1/B2 y demostrar lazos con México que aseguren su regreso al país.

La solicitud se realiza mediante el formulario DSP-150 y debe acompañarse de un pasaporte mexicano vigente.

La tarifa estándar es de 185 dólares, mientras que los menores de 15 años pagan 15 dólares si viajan con un padre o tutor que tenga o solicite la tarjeta.

Cómo funciona la tarjeta BBC o de Cruce Fronterizo durante los viajes

La BCC es válida para ingresar a Estados Unidos desde México por tierra, barco o ferry. Cuando se combina con un pasaporte mexicano, cumple con los requisitos de entrada en todos los puertos terrestres, aéreos y marítimos del país.

Los titulares pueden permanecer en la zona fronteriza hasta 30 días, abarcando áreas de California y Texas a menos de 40 km de la frontera, Arizona hasta 120 km y Nuevo México hasta 88 km o la Interestatal 10, lo que se encuentre más al norte.

Además, algunos no inmigrantes que presenten una BCC u otra documentación de inmigración adecuada no necesitan completar el formulario I-94 Registro de Entrada/Salida, simplificando el proceso de cruce.

La tarjeta combina seguridad, practicidad y cumplimiento legal, consolidándose como un recurso confiable para los mexicanos que planean viajes temporales a Estados Unidos.