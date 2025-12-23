Graban el impactante momento en que tres niños son detenidos tras robar un auto y chocar en EUA

Tres niños, de 12, 11 y 8 años, protagonizaron una persecución policial en Ohio después de robar un automóvil, según informó la policía de Newburgh Heights . El incidente ocurrió el sábado y terminó cuando el vehículo chocó contra una vivienda, sin que se reportaran heridos.

De acuerdo con las autoridades, el auto fue robado en Parma, y el conductor era el menor de 11 años. Los oficiales persiguieron el vehículo por Harvard Avenue y sobre el Denison Bridge hasta que finalmente se estrelló contra una casa en Denison Avenue.

Tras el choque, los tres menores —dos hermanos de 8 y 11 años y un amigo de 12— intentaron huir a pie, pero la policía logró detenerlos rápidamente. Durante la intervención, los niños admitieron haber aprendido a robar autos viendo videos en YouTube.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

La policía detalló que la persecución comenzó después de recibir una alerta sobre el vehículo robado

Los oficiales siguieron el automóvil de manera segura hasta que ocurrió el choque, sin que ningún vecino resultara lesionado.

Una vez que los niños fueron interceptados, los oficiales confirmaron que no había daños graves ni personas heridas. Los menores fueron identificados como dos hermanos de 8 y 11 años y un amigo de 12, quienes se encuentran bajo custodia de sus padres.

El incidente destaca la preocupación por la influencia de contenido en internet, ya que los niños mencionaron que habían visto videos en YouTube para aprender a robar automóviles, lo que ha generado debate sobre supervisión y educación digital.

Más detalles del caso

Los menores fueron liberados a sus padres, y la policía anunció que se presentarán cargos en el sistema de justicia juvenil, que busca combinar la responsabilidad legal con medidas de rehabilitación adaptadas a la edad de los infractores.

Las autoridades enfatizaron la necesidad de supervisión parental y programas educativos para prevenir que incidentes similares se repitan, especialmente cuando los niños acceden a contenido inapropiado en internet.

Organizaciones locales y expertos en seguridad infantil destacan la importancia de enseñar a los menores sobre riesgos legales y consecuencias de sus acciones, así como promover la vigilancia responsable durante horarios de alto riesgo.