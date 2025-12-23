Los 5 aeropuertos más seguros y puntuales de EUA para optar en Navidad

Durante las fiestas decembrinas son pocos los aeropuertos puntuales en Estados Unidos. La mayoría de los terminales se enfrentan a un incremento masivo de pasajeros y a posibles retrasos por condiciones climáticas.

Sin embargo, un análisis del servicio eSIM Saily, basado en datos del Departamento de Transporte de EUA de diciembre de 2023 y 2024, identificó a los cinco aeropuertos más puntuales y confiables del país durante la temporada de mayor tráfico.

Entre los aeropuertos líderes se encuentran:

Aeropuerto Internacional de Salt Lake City (SLC) , con un índice de puntualidad de 85,91%.

, con un índice de puntualidad de 85,91%. Aeropuerto Internacional de Minneapolis-Saint Paul (MSP) , con 84,08% de vuelos a tiempo.

, con 84,08% de vuelos a tiempo. Aeropuerto Internacional de Los Ángeles (LAX) , con 83,03% de puntualidad.

, con 83,03% de puntualidad. Aeropuerto Internacional Sky Harbor de Phoenix (PHX) , con 82,54%.

, con 82,54%. Aeropuerto Detroit Metropolitan Wayne County (DTW), con 82,42% de puntualidad.



Estos aeropuertos destacan por su eficiencia operativa, gestión del flujo de pasajeros y capacidad para minimizar retrasos incluso en días de alta demanda, lo que los convierte en opciones ideales para quienes planean viajar durante la Navidad.

Por qué son fiables durante la temporada navideña

La puntualidad de estos aeropuertos se debe a varios factores, entre ellos la infraestructura moderna, procesos eficientes de manejo de equipaje y clima relativamente favorable en comparación con aeropuertos de regiones más frías.

Aunque ninguna instalación está completamente libre de retrasos, la consistencia de estos cinco aeropuertos permite a los viajeros reducir riesgos y planificar sus traslados con mayor seguridad.

Los expertos recuerdan que viajar en diciembre siempre conlleva cierta incertidumbre, debido al elevado volumen de vuelos, al aumento de pasajeros y a posibles retrasos en otros puntos del país que pueden afectar incluso a los aeropuertos más puntuales.

Las festividades generan picos de tráfico en vuelos nacionales e internacionales, lo que puede derivar en largas filas para el check-in, controles de seguridad más extensos y demoras en la entrega de equipaje.