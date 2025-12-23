“Estaba feliz porque iba a recibir su pago por Navidad": La trágica historia de un latino que fue asesinado con una flecha en Nueva Jersey

La Fiscalía del condado Hudson anunció la acusación de Óscar Feijoo, de 44 años, por el asesinato de Pablo Criollo, un migrante latino de nacionalidad ecuatoriana de 45 años que murió tras ser atacado con una flecha el sábado por la noche en Kearny, Nueva Jersey.

Además del homicidio, Feijoo enfrenta cargos por posesión ilegal de un arma, uso de un arma con fines ilícitos e incendio agravado, y no se descartan nuevas imputaciones, de acuerdo con ABC News.

El ataque ocurrió cerca de la intersección de las avenidas Kearny y Johnston alrededor de las 18:45. Criollo fue trasladado al Hospital Universitario de Newark , donde falleció poco después, mientras que la policía estableció un perímetro de seguridad y ordenó a los vecinos refugiarse en sus hogares ante el riesgo de un nuevo incidente.

Feijoo se atrincheró en su vivienda y provocó un incendio que duró varias horas, lo que llevó a la activación de un equipo SWAT regional. El sospechoso finalmente se entregó portando varios cuchillos después de un operativo que duró más de 18 horas.

Algunos medios y fuentes cercanas al caso manejan la versión de que el agresor podría presentar problemas psicológicos, lo que estaría siendo evaluado por las autoridades como parte de la investigación.

Vigilia y reacción de la comunidad

Tras el ataque, familiares, amigos y vecinos se reunieron en una vigilia en honor a Pablo Criollo, en el lugar donde ocurrió el incidente.

Las imágenes de seguridad mostraron cómo, segundos después de recibir la flecha, la víctima caminó tambaleante antes de desplomarse. La comunidad se volcó para brindar apoyo a los familiares y exigir justicia.

La esposa de Criollo, visiblemente afectada, relató que su esposo era un hombre trabajador y dedicado a su hija, y que esperaba recibir su pago ese día para celebrar la Navidad en familia.

"Venía caminando porque era más rápido que tomar el bus. Él estaba contento porque le avisaron que le iban a pagar y al día siguiente íbamos a comprar la mesa para Navidad", dijo su esposa.