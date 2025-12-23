Facebook prueba en EUA cobrar por compartir enlaces y limita esta función a cuentas no verificadas

Facebook comenzó a probar un cambio que afecta una de las funciones más habituales de la plataforma: compartir enlaces. Usuarios detectaron que ciertas cuentas solo pueden publicar una cantidad limitada de enlaces si no están suscritas a Meta Verified, el servicio pago de la compañía.

La medida se aplica a perfiles que utilizan el modo profesional y a quienes administran Páginas, y forma parte de un experimento que Meta definió como de alcance limitado.

Cómo funciona el límite de enlaces en Facebook

Según lo observado en la prueba, los perfiles en modo profesional y las Páginas solo pueden publicar hasta dos enlaces en publicaciones regulares, a menos que cuenten con una suscripción activa a Meta Verified. En Estados Unidos, el plan tiene un costo inicial de $14,99 dólares mensuales.

Meta confirmó a TechCrunch que se trata de una prueba destinada a evaluar si la posibilidad de publicar más enlaces representa un valor agregado para los suscriptores. La empresa aclaró que, por el momento, los editores no están incluidos en el experimento.

Impacto para creadores, empresas y el ecosistema digital

El cambio se produce en un contexto en el que Facebook sigue siendo una herramienta clave para creadores y negocios que buscan dirigir tráfico hacia artículos, productos u otros sitios externos. Muchos de ellos dependen de perfiles y páginas en modo profesional para llegar a sus audiencias.

En un informe de transparencia reciente, Meta señaló que más del 98% de las visualizaciones del feed en Estados Unidos provienen de publicaciones sin enlaces. Las publicaciones enlazadas representan una porción menor y se concentran principalmente en páginas que los usuarios ya siguen.

Navarra explicó a la BBC que esta iniciativa se inscribe en una estrategia más amplia de monetización de la distribución de contenidos y advirtió sobre los riesgos de depender de una sola plataforma para llegar a las audiencias. Si bien Meta sostiene que se trata solo de una prueba, la iniciativa se suma a otras medidas adoptadas por plataformas sociales para priorizar el consumo dentro de sus propios servicios.