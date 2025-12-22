Roblox y la Fórmula E se unen para ofrecer Electric Lap, una experiencia de carreras eléctricas inmersivas

Roblox y la Fórmula E concretaron una alianza para trasladar el mundo de las carreras eléctricas a la plataforma de videojuegos mediante una experiencia inmersiva llamada “Formula E: Electric Lap”. La propuesta introduce a los usuarios en el universo de los monoplazas eléctricos, sus dinámicas competitivas y la cultura del automovilismo sostenible a través de un entorno digital interactivo.

La iniciativa apunta a captar la atención de nuevas audiencias, especialmente de las generaciones Z y Alpha, que encuentran en los videojuegos una vía de acceso al deporte y al entretenimiento. Electric Lap se presenta así como una puerta de entrada a la Fórmula E para un público joven y digitalmente activo.

Formula E: Electric Lap y la experiencia de carreras eléctricas en Roblox

Electric Lap transforma el entorno virtual de Roblox al ofrecer carreras eléctricas inspiradas en los desafíos reales de la Fórmula E. El modo de juego replica aspectos clave del campeonato, como la gestión de la energía, las decisiones estratégicas en pista y la dinámica de los circuitos urbanos, incluyendo elementos característicos como el “Modo Ataque” y la administración de la recarga energética.

La experiencia permite a los jugadores conducir cuatro generaciones de monoplazas, desde el GEN1 hasta el GEN4, reflejando la evolución tecnológica de la categoría. Además, se incluyen equipos oficiales de distintas temporadas, como Porsche, Jaguar y Nissan, junto a recreaciones de circuitos urbanos como Londres, Miami y Tokio.

El contenido se completa con opciones de personalización, objetos para avatares y elementos UGC transferibles. Las carreras multijugador exigen decisiones tácticas en tiempo real, combinando la identidad sostenible de la Fórmula E con la lógica interactiva propia de Roblox.

La estrategia de Fórmula E para conectar con nuevas generaciones

Desde la organización de la Fórmula E, el objetivo de esta incursión es acercar el campeonato a audiencias jóvenes nacidas en un entorno digital. La elección de Roblox responde a la forma en que las generaciones Z y Alpha construyen afinidad con marcas y disciplinas a través del juego, según explicó Michelle Pérez Barrous, directora general de Feenix Studio.

El modo de juego busca reflejar la cultura del paddock, la gestión sostenible de la energía y el atractivo de las competencias urbanas en un entorno moderado, seguro y orientado a la creatividad y la comunidad.