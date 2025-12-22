Revelan la causa del apagón en San Francisco que dejó a más de 130 mil personas sin luz

Más de 130,000 mil personas se vieron afectadas por un incendio en una subestación, el cual provocó un apagón masivo en San Francisco el sábado 20 de diciembre, poco después del mediodía.

La interrupción del suministro eléctrico dejó amplias zonas de la ciudad a oscuras, provocó fallas en semáforos, suspensión de servicios de transporte y complicaciones para la actividad comercial , de acuerdo con Reuters.

El corte ocurrió en uno de los fines de semana más relevantes para las compras navideñas. Para el lunes, la empresa informó que el servicio había sido restablecido en gran parte de la ciudad, aunque alrededor de 21 mil usuarios continuaban sin electricidad para el domingo.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Incendio en una subestación provocó el apagón

De acuerdo con Pacific Gas & Electric (PG&E), empresa involucrada en la falla del servicio, la causa del apagón fue un incendio registrado en una subestación eléctrica, el cual ocasionó daños considerados “importantes y extensos”. La compañía señaló que la red eléctrica fue estabilizada y descartó que el incidente se extendiera a otras zonas de San Francisco, aunque evitó precisar un horario definitivo para la restitución total del servicio.

El Departamento de Gestión de Emergencias de San Francisco pidió a la población permanecer en casa, evitar traslados innecesarios y mantenerse informada a través de los canales oficiales, debido a las afectaciones en la movilidad y la seguridad vial.

El alcalde de la ciudad, Daniel Lurie, advirtió que varias líneas de transporte público y sistemas de semáforos quedaron fuera de operación, por lo que se reforzó la presencia policial en intersecciones clave. Las autoridades también solicitaron utilizar los servicios de emergencia solo en casos estrictamente necesarios.

San Francisco ha enfrentado apagones significativos en el pasado. Entre 1998 y 1999, la ciudad sufrió el mayor corte eléctrico de su historia por fallas en una subestación, y en 2019 se registraron apagones preventivos masivos en distintas zonas de California para reducir el riesgo de incendios forestales.

El incidente reciente reaviva el debate sobre la resiliencia de la infraestructura eléctrica en una ciudad clave de Estados Unidos, especialmente ante escenarios de alta demanda y emergencias imprevistas.