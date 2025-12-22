Diciembre trae dos días feriados extra para los trabajadores en Estados Unidos
El presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva que declara el miércoles 24 y el viernes 26 de diciembre de 2025 como días libres remunerados para la mayoría de los empleados federales.
Se suman el Nochebuena (24 de diciembre) y el día posterior a Navidad (26 de diciembre) al feriado oficial del día 25.
- La orden aplica exclusivamente a los empleados de los departamentos y agencias ejecutivas del Gobierno Federal, no es un mandato para el sector privado ni bancos.
- Al caer Navidad en jueves, esta decisión crea un fin de semana largo de 5 días (de miércoles a domingo).Excepciones: Los jefes de agencia tienen la potestad de requerir que ciertos empleados esenciales trabajen si existen razones de “seguridad nacional, defensa u otra necesidad pública urgente”.
- No es una ley permanente; es una directiva específica para 2025. Trump ya había tomado medidas similares de conceder el 24 de diciembre en su mandato anterior (2018, 2019 y 2020).