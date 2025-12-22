inklusion.png Sitio accesible
adn bueno
Breaking News

Bloqueos no se detendrán en vacaciones, hay calles cerradas hoy lunes en CDMX

Diciembre trae dos días feriados extra para los trabajadores en Estados Unidos

El presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva que declara el miércoles 24 y el viernes 26 de diciembre de 2025 como días libres remunerados para la mayoría de los empleados federales.

Videos,
Enlace Latino

Por:  Jesús Palencia

Se suman el Nochebuena (24 de diciembre) y el día posterior a Navidad (26 de diciembre) al feriado oficial del día 25.

  • La orden aplica exclusivamente a los empleados de los departamentos y agencias ejecutivas del Gobierno Federal, no es un mandato para el sector privado ni bancos.
  • Al caer Navidad en jueves, esta decisión crea un fin de semana largo de 5 días (de miércoles a domingo).Excepciones: Los jefes de agencia tienen la potestad de requerir que ciertos empleados esenciales trabajen si existen razones de “seguridad nacional, defensa u otra necesidad pública urgente”.
  • No es una ley permanente; es una directiva específica para 2025. Trump ya había tomado medidas similares de conceder el 24 de diciembre en su mandato anterior (2018, 2019 y 2020).