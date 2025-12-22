“Soy inocente": El giro inesperado en la historia de un latino condenado a cadena perpetua por el asesinato de su hijo en Los Ángeles

El latino José Juan Herrera, residente de El Sereno, Los Ángeles, fue condenado a 15 años a cadena perpetua por la muerte de su hijo de 15 meses, Gael, y mantiene su inocencia, asegurando que no tuvo responsabilidad en el fallecimiento del menor. La sentencia se dictó pocas horas después de fijarse la fecha de juicio para el 29 de enero.

Durante la investigación, la fiscalía alegó que Herrera había agarrado, estrangulado y sacudido al niño mientras estaban solos en el apartamento familiar. La autopsia determinó que Gael murió por lesiones traumáticas en la cabeza, con signos de abuso físico generalizado, según el examinador médico Lawrence Nguyen y de acuerdo con ABC7 News.

La madre del niño, Noemi Medina, se declaró culpable de un cargo de abuso infantil en noviembre de 2023 y fue sentenciada a cuatro años de prisión por violar una orden que prohibía el contacto de Herrera con sus hijos. El caso ha generado debate por la insistencia de Herrera en su inocencia, y plantea cuestionamientos sobre la supervisión del menor antes de su muerte.

La víctima sufría abusos constantes, según testigos

Durante las audiencias, varios familiares y testigos describieron incidentes previos de abuso. Una de las medias hermanas de Gael aseguró que Herrera era “agresivo” y relató situaciones en las que el niño recibió golpes con objetos.

La policía también identificó búsquedas en el teléfono de Herrera relacionadas con cómo reducir cargos por homicidio, defenderse de acusaciones de abuso infantil y la responsabilidad de los padres en la muerte accidental de un niño, según los reportes de la investigación.

El tío del niño y otros familiares declararon que Gael era un niño feliz mientras estaba bajo su cuidado, pero presentaba moretones visibles cuando estaba con su madre.

Profesionales médicos, incluida la pediatra del niño y una enfermera practicante, documentaron pérdida de peso y múltiples hematomas, lo que levantó sospechas de abuso antes de la tragedia.

Una vecina llamó al 911 tras ver al niño sin signos de vida en brazos de Herrera, quien le pidió que no informara a las autoridades. Estas declaraciones se sumaron a evidencia de video que lo vinculaba con el menor en momentos críticos.

Quién es José Juan Herrera

Herrera fue arrestado en diciembre de 2022 y ha permanecido en prisión desde entonces. Su sentencia de 15 años a cadena perpetua se dictó inmediatamente tras su declaración de inocencia ante los tribunales.

El caso sigue generando debate debido a la combinación de acusaciones de abuso, conflicto familiar y la insistencia de Herrera en su inocencia.

Médicos, vecinos y familiares proporcionaron información clave sobre los últimos meses de vida de Gael, mostrando tanto indicios de abuso como posibles fallas en la protección de la víctima.