Critican la censura en los nuevos documentos revelados del caso Epstein
La publicación de una nueva tanda de documentos judiciales sobre el caso de Jeffrey Epstein ha desatado una fuerte polémica debido al alto nivel de tachaduras y nombres ocultos en los archivos.
- Los críticos argumentan que los documentos están tan censurados que carecen de valor informativo real, protegiendo a terceros bajo etiquetas como “John Doe” o “Jane Doe” en lugar de exponer a los colaboradores.
- Aunque las autoridades justifican las tachaduras para proteger la privacidad de los no acusados y víctimas, los detractores señalan que se está aplicando un criterio demasiado amplio que beneficia a posibles cómplices de alto perfil.
- Los archivos incluyen transcripciones y testimonios ante el Gran Jurado que, en teoría, debían arrojar luz sobre cómo operaba la red, pero que en la práctica han dejado más preguntas que respuestas debido a la edición de los textos.