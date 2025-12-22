$3,000 y pasaje aéreo: estas son las personas que aplican para recibir los incentivos por autodeportarse en EUA antes del fin de año

El gobierno de Estados Unidos anunció un incremento significativo del incentivo económico para los inmigrantes indocumentados que decidan autodeportarse de manera voluntaria antes del 31 de diciembre. El monto fue elevado a $3,000 , además de incluir el costo total del boleto aéreo de regreso al país de origen.

La medida fue confirmada este lunes 22 de diciembre por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), como parte de la estrategia migratoria impulsada por la administración del presidente Donald Trump. El incentivo triplica el estipendio anunciado meses atrás y estará disponible solo hasta el cierre del año.

La secretaria del DHS, Kristi Noem, aseguró que el objetivo es facilitar una salida voluntaria y ordenada, especialmente durante la temporada navideña. Según explicó, quienes acepten la oferta podrían mantener la posibilidad de regresar legalmente a Estados Unidos en el futuro , algo que no ocurriría en caso de una deportación forzada.

Quiénes pueden acceder al bono y bajo qué condiciones

De acuerdo con el DHS, el denominado “bono de salida” está disponible tanto para inmigrantes indocumentados que no han sido detenidos como para aquellos que se encuentran bajo custodia migratoria, siempre que no enfrenten cargos penales en Estados Unidos.

Kristi Noem explicó que el programa busca incentivar la cooperación voluntaria. “Si desean regresar voluntariamente a su país de origen y se encuentran ilegalmente en Estados Unidos, les daremos $3,000 y cubriremos su vuelo”, afirmó en declaraciones públicas y entrevistas televisivas.

El incentivo representa un aumento considerable respecto al anuncio realizado en mayo pasado, cuando el gobierno ofrecía $1,000 más el pasaje aéreo a quienes optaran por salir voluntariamente del país.

La funcionaria advirtió que quienes esperen a ser detenidos y deportados por las autoridades migratorias perderán cualquier posibilidad futura de reingreso legal, reforzando el mensaje de que la autodeportación es la única vía con beneficios.

Uso de la aplicación CBP Home y contexto migratorio

El DHS indicó que el proceso de autodeportación debe realizarse a través de la aplicación oficial CBP Home, desarrollada para gestionar salidas voluntarias de manera digital y supervisada. La herramienta permite registrar la decisión y coordinar el retorno al país de origen.

Según datos oficiales, desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca en enero, 1,9 millones de inmigrantes indocumentados han optado por la deportación voluntaria, decenas de miles de ellos utilizando esta aplicación.

La medida forma parte del plan del gobierno de ejecutar la mayor campaña de deportaciones en la historia del país, una de las principales promesas de campaña del mandatario.

Sin embargo, el endurecimiento de la política migratoria, incluidas redadas y arrestos masivos, ha generado fuertes críticas de organizaciones defensoras de derechos humanos y sectores de la oposición, que cuestionan el impacto humanitario de estas acciones.