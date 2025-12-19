Tormenta con fuertes vientos provoca retrasos en vuelos en la Costa Este de EUA, de Maine a Florida

Millones de personas en la Costa Este de Estados Unidos enfrentan complicaciones en sus viajes debido a fuertes ráfagas de viento generadas por la última tormenta que recorrió la región desde Maine hasta Florida la madrugada del viernes.

Aeropuertos como LaGuardia y Teterboro ya reportan retrasos en tierra de entre 60 y 90 minutos , afectando la movilidad durante los días previos a la mayor actividad vacacional del año, de acuerdo con Fox News.

Aunque las temperaturas tempranas de este viernes rondaron los 50 grados Fahrenheit, un frente frío avanzará rápidamente hacia el noreste , haciendo descender la temperatura hasta los -10 grados en algunas zonas hacia la noche.

La lluvia azotó la Costa Este durante la madrugada, y se espera que persista hasta la mañana en el Atlántico Medio y el Noreste antes de ceder. En el sudeste, áreas como Charlotte, Carolina del Norte, recibieron alertas de tormenta eléctrica severa durante la mañana del viernes.

La tormenta, que inició en el noroeste del Pacífic, llega ahora a la Costa Este con ráfagas de viento potentes, capaces de generar interrupciones significativas en vuelos y transporte terrestre durante la temporada de viajes.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Fuertes ráfagas de viento amenazan los viajes vacacionales

Los pronósticos indican que los vientos continuarán aumentando durante el viernes, con ráfagas de hasta 60 mph en el área metropolitana de Nueva York hasta la mañana del sábado. El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) ha emitido alertas de viento que abarcan desde los Apalaches hasta Carolina del Norte, advirtiendo a los viajeros sobre posibles retrasos y complicaciones en vuelos y desplazamientos por carretera.

Este fenómeno confirma las previsiones de la NOAA, que anticipó un inicio activo del invierno influenciado por el patrón climático de La Niña, caracterizado por eventos extremos y cambios bruscos de temperatura.

Las autoridades recomiendan a los viajeros que anticipen demoras, verifiquen el estado de sus vuelos y tomen precauciones ante las ráfagas de viento, especialmente en aeropuertos con alto volumen de pasajeros. Adoptar estas medidas permite minimizar riesgos y proteger tanto la seguridad de quienes viajan como la de otros usuarios del transporte aéreo y terrestre.