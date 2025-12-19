Desde Florida hasta Minnesota: los 10 estados más peligrosos para conducir en días festivos

Un análisis de Omega Law Group, basado en datos del FARS (Sistema de Informes de Análisis de Fatalidades) de la NHTSA, revela los 10 estados más peligrosos para conducir durante días festivos en Estados Unidos. El estudio considera información de 2017 a 2021 y calcula el porcentaje de accidentes y muertes que ocurren específicamente en feriados nacionales.

Florida y Minnesota figuran en esta lista debido a su alta densidad de tránsito y la concentración de accidentes fatales en días como Navidad y Año Nuevo . Entre los estados menos seguros, Idaho lidera con un 4,21 % de sus muertes anuales ocurriendo en feriados, mientras Connecticut le sigue con 4,15 %. Maine aparece como el estado más seguro, con solo un 2,17 % de fallecimientos en estas fechas.

El informe enfatiza que, aunque los días festivos representan un pequeño porcentaje del año, la probabilidad de accidentes fatales aumenta considerablemente en ciertos estados, haciendo fundamental la precaución al conducir.

Estados con mayor riesgo durante los días festivos

Los 10 estados más peligrosos para conducir según Omega Law Group y FARS son:

Idaho: 50 fallecidos por accidentes de tránsito (4,21 %)

Connecticut: 56 fallecidos (4,15 %)

Delaware: 22 fallecidos (3,91 %)

Minnesota: 69 fallecidos (3,88 %)

Vermont: 11 fallecidos (3,75 %)

Hawái: 18 fallecidos (3,72 %)

Kansas: 68 fallecidos (3,72 %)

Dakota del Sur: 17 fallecidos (3,69 %)

Florida: 552 fallecidos (3,66 %)

Carolina del Sur: 169 fallecidos (3,55 %)

Este listado muestra que los accidentes fatales no se concentran solo en carreteras rurales, sino también en estados con alto tráfico y gran movilidad durante los feriados.

Cómo conducir seguro en días festivos

La seguridad vial durante los días festivos depende tanto del cuidado del conductor como de la preparación del vehículo. Las autoridades recomiendan revisar el estado mecánico antes de iniciar cualquier viaje largo, asegurándose de que frenos, luces, neumáticos y niveles de aceite estén en condiciones óptimas. Un vehículo en buen estado reduce significativamente el riesgo de accidentes, especialmente en carreteras con alta circulación o en condiciones climáticas adversas.

Además, los conductores deben respetar los límites de velocidad y mantener una distancia prudente con otros vehículos. Durante los feriados, el tráfico puede ser más denso e imprevisible, por lo que una conducción defensiva es fundamental para prevenir colisiones. También se aconseja planificar rutas con anticipación y prever tiempos adicionales de traslado, evitando prisas que puedan derivar en errores de conducción.

Otro factor clave es evitar manejar bajo la influencia del alcohol o de cualquier sustancia que afecte la concentración y los reflejos. Muchos accidentes fatales en días festivos ocurren por conductores que combinan largas horas de viaje con consumo de alcohol, generando un riesgo elevado para todos los usuarios de la vía.