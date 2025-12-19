FIFA lanza FIFA Super Soccer en Roblox y refuerza su estrategia rumbo al Mundial 2026

De cara a la al Mundial 2026, la FIFA continúa expandiendo su presencia en el ecosistema de los videojuegos con foco en plataformas de alto impacto entre el público joven. En ese marco, el organismo rector del fútbol mundial anunció junto a Roblox la ampliación de su acuerdo de colaboración con el lanzamiento oficial de FIFA Super Soccer, un nuevo juego desarrollado junto al estudio Gamefam que ya se encuentra disponible.

FIFA Super Soccer on Roblox! 🏆🎮



You can now play as your favourite teams in the official FIFA game! ⚽️ — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) December 19, 2025

La propuesta se distancia de las simulaciones tradicionales y adopta el lenguaje propio de Roblox. FIFA Super Soccer ofrece partidos dinámicos de cuatro contra cuatro en estadios llenos, con énfasis en la acción rápida y el espectáculo. Cada jugador puede elegir un rol específico dentro del equipo, desde portero hasta delantero, y asumir funciones diferenciadas que influyen directamente en el desarrollo del partido.

Un enfoque accesible y social dentro de Roblox

El diseño del juego prioriza la flexibilidad y la personalización de la experiencia. Los usuarios pueden definir su estilo de juego, ya sea destacándose en defensa, generando asistencias o convirtiendo goles acrobáticos pensados para el impacto visual inmediato. La propuesta apunta a un fútbol directo, accesible y social, alineado con la naturaleza creativa y comunitaria de la plataforma.

Actualmente, FIFA Super Soccer incluye catorce clubes disponibles en el marco del adidas Football Festival, un torneo de cuatro semanas de duración. Entre los equipos seleccionables se encuentran Flamengo, Boca Juniors, Club América de México, Aston Villa, Union Berlín y Al Nassr, además de selecciones nacionales como Argentina y Brasil.

La estrategia de FIFA tras su salida de la saga histórica

El lanzamiento del juego se inscribe en una estrategia más amplia de la FIFA para diversificar su presencia en el mundo del gaming tras su separación de la histórica franquicia de simulación desarrollada por EA. En ese contexto, la organización busca no depender de un único tipo de juego ni de una sola audiencia.

Como parte de esa ofensiva multiplataforma, la FIFA anunció recientemente una colaboración con Delphi Interactive y Netflix Games para el desarrollo de un nuevo título de simulación. En paralelo, Gamefam se consolida como socio clave al aportar su experiencia en la creación de juegos que conectan marcas globales con comunidades digitales nativas, reforzando el enfoque social e inmediato de FIFA Super Soccer.