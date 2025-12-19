Los 12 estados de EUA donde es legal dormir en el auto

Dormir en tu coche puede ser una estrategia segura y económica durante viajes largos por carretera en Estados Unidos. Esta práctica permite a los viajeros descansar sin gastar en hoteles, al tiempo que ofrece flexibilidad para planificar rutas y acceso a servicios básicos en las áreas de descanso. Sin embargo, las reglas varían según el estado , y algunos lugares restringen el estacionamiento nocturno o establecen límites de tiempo específicos.

Los conductores deben respetar la señalización local, cumplir con los límites de tiempo y evitar estacionarse en zonas restringidas.

Seguir estas recomendaciones asegura que la experiencia de dormir en el coche sea segura, legal y cómoda , permitiendo que los viajeros continúen su trayecto descansados y sin preocupaciones.

Texas

En Texas, muchos áreas de descanso interestatales permiten estacionamiento nocturno de 8 a 12 horas. Los viajeros tienen acceso a baños, mesas de picnic e iluminación, y se recomienda revisar la señalización para cumplir con las normas locales.

Florida

En Florida, algunas áreas de descanso autorizan dormir en el coche por hasta 8 horas. Los servicios incluyen baños, mesas de picnic y buena iluminación, y es importante evitar zonas congestionadas o cercanas a salidas urbanas.

Arizona

Arizona permite pernoctar en áreas designadas a lo largo de las carreteras principales por hasta 8 horas. Estas zonas cuentan con baños, sombra y mesas de picnic, siendo fundamentales en tramos desérticos con pocos pueblos.

Nuevo México

En Nuevo México, los viajeros pueden descansar entre 6 y 12 horas en rest stops interestatales. Los servicios incluyen baños, máquinas expendedoras y mesas de picnic, esenciales en trayectos largos y aislados.

Colorado

Colorado permite estancias de hasta 8 horas en áreas de descanso a lo largo de sus principales carreteras. Estas zonas ofrecen baños, iluminación y mesas de picnic, ideales para descansar en rutas montañosas.

Nevada

En Nevada, los viajeros pueden pernoctar de 8 a 12 horas en áreas designadas. Los servicios incluyen baños, estacionamiento amplio e iluminación, ofreciendo seguridad en trayectos largos por el desierto.

Utah

Utah autoriza dormir hasta 8 horas en ciertas áreas de descanso. Los viajeros cuentan con baños, mesas de picnic e iluminación, y deben respetar la señalización y evitar zonas cercanas a límites urbanos.

Oregón

En Oregón, es legal dormir hasta 8 horas en muchas áreas de descanso interestatales. Estas zonas proporcionan baños, mesas de picnic y estacionamiento seguro, facilitando descansos económicos en viajes largos.

Idaho

En Idaho, los viajeros pueden estacionar de manera segura hasta 8 horas en rest stops a lo largo de I-84 e I-90. Los servicios incluyen baños, mesas de picnic e iluminación, esenciales en zonas rurales.

Wyoming

Wyoming permite pernoctar alrededor de 8 horas en áreas de descanso a lo largo de las carreteras principales. Estas zonas cuentan con baños, mesas de picnic y estacionamiento seguro, ideales en trayectos con largas distancias entre pueblos.

Montana

En Montana, los viajeros pueden descansar hasta 8 horas en áreas de descanso de las carreteras interestatales. Los servicios incluyen baños, iluminación y espacios abiertos, ofreciendo seguridad y comodidad en rutas extensas.

Maine

En Maine, es posible dormir entre 8 y 10 horas en ciertas áreas de descanso, principalmente a lo largo de I-95. Estas zonas cuentan con baños, mesas de picnic y buena iluminación, garantizando descansos legales y seguros en tramos rurales del noreste de Estados Unidos.