Estafa telefónica suplanta a Walmart y busca robar datos personales de usuarios en EUA

Una campaña de estafas mediante llamadas automáticas está apuntando cada semana a cientos de miles de consumidores en Estados Unidos. Según la empresa de seguridad en telecomunicaciones YouMail y la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), los responsables se hacen pasar por empleados de Walmart con el objetivo de obtener información personal y financiera de las víctimas.

Las personas que reciben estas llamadas son contactadas por supuestos representantes de Walmart, quienes consultan si autorizaron la compra de una consola PlayStation 5 junto con gafas 3D. Ante una respuesta negativa, se les indica que deben comunicarse con atención al cliente para cancelar el pedido, momento en el que se les solicitan datos sensibles como el número de tarjeta de crédito, el Seguro Social y otra información personal.

Cómo funciona la estafa y qué dicen las autoridades

YouMail, que desarrolla tecnología para bloquear llamadas y mensajes fraudulentos, ha estado monitoreando esta campaña de phishing en coordinación con la FCC. Su director ejecutivo, Alex Quilici, señaló que el esquema se aprovecha de la presión que sienten las personas al creer que enfrentan un cargo elevado no autorizado, lo que facilita que actúen con rapidez sin verificar la información.

De acuerdo con YouMail, los estafadores siguen un guion recurrente en el que informan sobre una compra preautorizada por un monto cercano a los 920 dólares e invitan a presionar una tecla para hablar con un supuesto representante. La empresa detectó el uso de más de 50 alias distintos, con una evolución desde nombres masculinos hacia femeninos a lo largo del año. La campaña fue identificada por primera vez en 2023 y, según Quilici, se ha expandido progresivamente.

A comienzos de este mes, la FCC envió una carta al director ejecutivo de la empresa SK Teleco, con sede en Corea del Sur, expresando su preocupación por la posible transmisión de llamadas automáticas fraudulentas y solicitando que fueran bloqueadas. El organismo regulador indicó que mantiene una investigación en curso sobre esta estafa.

Por qué Walmart es el objetivo y cómo protegerse

Especialistas en ciberseguridad señalan que Walmart es utilizado como señuelo por tratarse de una marca ampliamente reconocida y con una gran base de clientes. Según Iskander Sánchez-Rola, director de inteligencia artificial e innovación de Norton, muchos compradores reaccionan rápidamente ante cargos inesperados, especialmente cuando las llamadas utilizan voces generadas por inteligencia artificial que imitan sistemas automatizados reales.

Walmart recomendó a los clientes consultar su página oficial de alertas de fraude para obtener información sobre este tipo de engaños. En paralelo, expertos aconsejan no interactuar con llamadas, mensajes o correos que afirmen provenir del minorista. Ante cualquier duda sobre un cargo, se recomienda verificar la cuenta directamente desde la aplicación o el sitio web oficial de Walmart, o comunicarse utilizando los números publicados en sus canales oficiales.