Anuncian en EUA dos días adicionales de descanso para empleados en Navidad: quiénes serán los beneficiados

Los empleados federales de Estados Unidos recibirán dos días libres adicionales alrededor de la Navidad , específicamente el 24 y el 26 de diciembre, según informó el Federal News Network tras la firma de una orden ejecutiva por el presidente Donald Trump. Esta medida se suma al feriado estándar del 25 de diciembre, Día de Navidad.

Aunque la mayoría de las oficinas federales estarán cerradas, la orden aclara que algunas agencias podrían requerir que ciertos empleados trabajen, especialmente aquellos relacionados con seguridad nacional, defensa u otras necesidades públicas .

Históricamente, los presidentes han otorgado días adicionales alrededor de la Navidad en distintas ocasiones. Por ejemplo, el expresidente Joe Biden dio el día de Nochebuena libre en 2024, y durante la primera administración de Trump se otorgaron días adicionales en 2020, 2019 y 2018. En 2014 y 2012, Barack Obama también había aprobado días libres adicionales para empleados federales en fechas cercanas a Navidad.

A qué empleados y agencias aplica la medida

Los dos días libres adicionales aplican principalmente a la mayoría de los empleados federales, quienes podrán organizar mejor sus celebraciones navideñas y descansar durante esta temporada. Sin embargo, la medida no es universal: algunos trabajadores de agencias esenciales, como aquellas vinculadas con seguridad nacional, defensa y servicios críticos, deben continuar laborando para garantizar la operación continua de servicios indispensables.

Este beneficio permite a las agencias planificar sus recursos y turnos con antelación, asegurando que los servicios mínimos se mantengan mientras la mayoría del personal disfruta de los días libres. Además, la medida fomenta un equilibrio entre la vida laboral y personal, contribuyendo al bienestar y motivación de los empleados federales durante las festividades.

Los empleados federales volvieron a enfrentar tensiones laborales luego de un cierre parcial del gobierno que provocó retrasos en el pago de salarios a miles de trabajadores en distintas agencias federales. Aunque la interrupción fue temporal, el episodio reavivó las preocupaciones sobre la estabilidad financiera del personal público durante la administración de Trump.