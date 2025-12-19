Más de 200 leyes entrarán en vigor en Chicago en 2026: garantizan educación para estudiantes independientemente de su estatus migratorio

A partir del 1 de enero de 2026, más de 200 nuevas leyes en Illinois, y principalmente en Chicago , comenzarán a impactar directamente a estudiantes de todo el estado, incluyendo a los migrantes, independientemente de su estatus migratorio.

Según informes oficiales del gobierno estatal, reseñados por NBC News, estas medidas buscan garantizar acceso seguro y equitativo a la educación, proteger la información personal y ofrecer oportunidades de desarrollo académico y profesional.

Una de las leyes más relevantes es el Proyecto de Ley de la Cámara de Representantes 3247 , conocido como “Ley de Escuelas Seguras para Todos”, que prohíbe a las escuelas disuadir a los estudiantes de asistir a clases debido a su estatus migratorio real o percibido.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

La confidencialidad de la información migratoria y protocolos ante visitas de autoridades

Las nuevas leyes establecen que las escuelas en Chicago y otras ciudades deberán proteger la información sobre el estatus migratorio de los estudiantes, evitando su divulgación tanto interna como externa.

Ningún estudiante podrá ser disuadido de asistir a la escuela por su estatus migratorio real o percibido, ni se podrá solicitar información como su número de Seguro Social.

Además, las escuelas deberán desarrollar protocolos claros para cuando las fuerzas del orden intenten ingresar a las instalaciones, garantizando que se respeten los derechos de los alumnos y se minimice cualquier impacto negativo en su educación. Estas disposiciones buscan crear un ambiente seguro y de confianza, asegurando que todos los estudiantes puedan continuar sus estudios sin temor a represalias o discriminación.

Oportunidades académicas y extracurriculares para todos los estudiantes

Otras leyes de relevancia incluyen disposiciones que permiten a los estudiantes de séptimo y octavo grado inscribirse en cursos de secundaria para obtener créditos anticipados, así como el reconocimiento oficial de prácticas profesionales, experiencias educativas y programas extracurriculares, como Future Farmers of America o 4-H.

Además, los estudiantes de educación especial contarán con un acceso ampliado a sus registros de salud mental y las escuelas dispondrán de nuevas licencias y programas de capacitación para docentes y paraprofesionales.

Estas medidas buscan crear un marco integral de protección y oportunidades educativas, incluyendo programas bilingües, recopilación de datos sobre estudiantes sin hogar y transparencia en universidades sobre costos de asistencia y servicios de salud mental, asegurando que todos los alumnos del estado puedan desarrollarse plenamente.