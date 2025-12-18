Liberan a sospechoso del tiroteo tiroteo en Brown University

El tiroteo ocurrió el sábado 13 de diciembre de 2025, en plena semana de exámenes finales. El atacante ingresó al edificio Barus and Holley (sede de Ingeniería y Física) y abrió fuego en el aula 166, ubicada en la planta baja, donde se realizaba una sesión de repaso para un examen de economía. Según los reportes, el tirador disparó aproximadamente 40 rondas con una pistola 9mm antes de huir, dejando un saldo de dos estudiantes fallecidos y nueve heridos.

A la fecha, el autor material sigue prófugo. Aunque inicialmente se detuvo a una “persona de interés” en un hotel cercano, fue liberada poco después al descartarse su participación.