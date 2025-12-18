JetBlue realiza maniobra de emergencia para evitar choque con avión militar de Estados Unidos
Un vuelo de JetBlue que despegaba de Curazao se vio forzado a abortar su ascenso para esquivar a un avión militar estadounidense que operaba sin transpondedor cerca del espacio aéreo de Venezuela.
- Un avión de pasajeros de JetBlue (Vuelo 1112) estuvo a punto de colisionar en el aire con un avión militar de los Estados Unidos el pasado viernes 12 de diciembre de 2025.
- El suceso ocurrió poco después de que el vuelo comercial despegara de Curazao con destino a Nueva York, cerca del espacio aéreo venezolano.
- El piloto de JetBlue tuvo que abortar su ascenso bruscamente para evitar el impacto. En las grabaciones de control de tráfico aéreo, se escucha al piloto reportar que la aeronave militar (un avión cisterna de reabastecimiento) se cruzó directamente en su trayectoria a la misma altitud.
- Este evento sucede en medio de un aumento de la actividad militar estadounidense en el Caribe y tensiones geopolíticas en la región. Incluso, se reportó un incidente similar con un jet privado al día siguiente.