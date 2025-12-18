Avión se estrella en Chicago: impactantes imágenes muestran los restos del accidente que dejó dos muertos

Un avión pequeño se estrelló el miércoles por la tarde en el DuPage Airport, en West Chicago, Illinois. Según funcionarios de la FAA (Administración Federal de Aviación) y del aeropuerto, se trató de un Piper PA-30 de doble motor, que perdió el control poco después de despegar de la pista 20 alrededor de la 1:50 p. m.

Las dos personas a bordo fueron declaradas muertas en el lugar del accidente. Las autoridades continúan investigando los restos del avión, aunque todavía se desconocen las causas que provocaron el choque, de acuerdo con ABC News.

Testigos que aterrizaron minutos antes del accidente, como los pilotos Garald Gary y Allan Goldstein , relataron la escena: “Cuando aterrizamos, empezamos a escuchar por la torre que el aeropuerto estaba cerrado”, indicó Goldstein. El aeropuerto permaneció parcialmente cerrado durante gran parte de la tarde y noche.

Investigación y causas posibles

El Consejo Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) iniciará la investigación el jueves por la mañana. Los elementos que recibirán mayor atención incluyen el piloto, la aeronave y las condiciones meteorológicas al momento del accidente.

Benjie Coleman, exinvestigador del NTSB y inspector retirado de la FAA, explicó que la flota de Piper Comanche es antigua, y que los accidentes relacionados con mantenimiento son más comunes en aeronaves que han superado su “era clásica”. Además, destacó que los investigadores intentarán determinar si problemas de potencia o fallas mecánicas pudieron haber contribuido al accidente.

El NTSB entregará un informe inicial dentro de los próximos 30 días, mientras que el reporte final podría tardar hasta dos años. Las identidades de las víctimas aún no han sido reveladas por el forense.