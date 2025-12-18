Viajes antes de Navidad: tormenta invernal genera alertas en 5 estados de Estados Unidos

Una tormenta invernal severa afecta desde el 17 de diciembre a varias regiones del norte y oeste de Estados Unidos, informó el Servicio Meteorológico Nacional (NWS). Millones de personas en estados al norte del país enfrentan ráfagas de viento de gran intensidad, temperaturas bajo cero y acumulaciones de nieve que dificultan la movilidad y el funcionamiento de servicios básicos.

El fenómeno se intensifica tras el paso de un río atmosférico por el noroeste del país, lo que ha provocado la emisión de advertencias de ventisca y mensajes civiles urgentes. Según Newsweek y The Weather Channel, se registran ráfagas superiores a 130 km/h (más de 80 mph) y riesgo de acumulaciones de nieve de hasta 60 centímetros en zonas montañosas.

Esta tormenta se produce en un contexto de episodios climáticos extremos en América del Norte, que en años recientes han generado interrupciones masivas en rutas, afectaciones a infraestructura y cortes prolongados de electricidad, según registros de la NOAA. La situación refuerza la importancia de medidas preventivas y respuesta institucional ante emergencias.

Estados bajo advertencia y recomendaciones del NWS

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene advertencias y vigilancias activas en una zona extensa del país. Los estados más afectados son:

Montana

Dakota del Norte

Wyoming

Colorado

Idaho

Sectores del noroeste de Minnesota

La oficina regional del NWS en Bismarck, Dakota del Norte, informó que las condiciones más severas se concentran en la mitad norte del estado, donde la visibilidad por ventisca puede caer por debajo de 400 metros. El organismo recomendó limitar los traslados a situaciones de emergencia.

En Montana y Wyoming, continúan activas alertas de tormenta invernal y advertencias por temperaturas extremadamente bajas. Las zonas bajo advertencia incluyen corredores viales, áreas urbanas, rurales y regiones montañosas. El NWS actualiza constantemente mapas y alertas en su portal oficial para mantener informada a la población.