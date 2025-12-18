Norovirus se dispara en Los Ángeles y enciende alertas sanitarias: esto debes saber

El Departamento de Salud Pública del condado de Los Ángeles, California, alertó por un fuerte aumento de casos de Norovirus en las últimas semanas , luego de detectar un repunte significativo del virus en pruebas ambientales y reportes clínicos.

Para monitorear la propagación, el departamento utiliza un sistema de muestreo de aguas residuales, una herramienta que permite detectar virus incluso cuando las personas no acuden a un médico, de acuerdo con ABC7 News . Los resultados más recientes muestran que, en un periodo de tres semanas, la presencia de norovirus aumentó 154% en la ciudad de Los Ángeles y más de 250% en todo el condado .

Norovirus cases are likely rising in Los Angeles, wastewater data shared by the Los Angeles County Department of Public Health shows. https://t.co/ymWixxGUpj — ABC News (@ABC) December 18, 2025

Las autoridades explicaron que este repunte coincide con patrones históricos. Según el departamento de salud, la actividad del norovirus suele incrementarse entre noviembre y abril, cuando los brotes son más comunes durante los meses más fríos del año.

¿Qué es el Norovirus y cómo se contagia?

El Norovirus es un virus altamente contagioso que se transmite con facilidad a través del contacto directo con una persona infectada, el consumo de alimentos o agua contaminados, o al tocar superficies contaminadas y luego llevarse las manos a la boca sin lavarlas.

Los síntomas suelen aparecer entre 12 y 48 horas después de la exposición. Entre los más comunes se encuentran diarrea, vómitos, náuseas, dolor abdominal, además de fiebre y malestar general. Aunque la mayoría de las personas se recupera en pocos días, el virus puede propagarse rápidamente en hogares, escuelas y espacios cerrados.

Especialistas advierten que muchos casos no se registran oficialmente, ya que el norovirus suele diagnosticarse de manera clínica y no siempre se confirma con pruebas de laboratorio, lo que dificulta conocer la magnitud real de los brotes.

Recomendaciones para prevenir el contagio

Las autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con frecuencia, especialmente después de usar el baño y antes de comer. El uso de agua y jabón es clave, ya que el alcohol en gel no siempre elimina el virus de manera efectiva.

También se aconseja lavar cuidadosamente frutas y verduras y cocinar completamente los mariscos. El norovirus puede sobrevivir a la congelación, pero se elimina con temperaturas superiores a 60 °C, por lo que la cocción adecuada es fundamental.

En caso de enfermedad, se debe limpiar y desinfectar de inmediato superficies, ropa y sábanas con productos a base de cloro. Además, las personas infectadas no deben preparar alimentos para otros durante al menos tres días después de recuperarse, para evitar nuevos contagios.