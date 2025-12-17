OpenAI elimina el enrutador automático de modelos en ChatGPT gratuito

OpenAI realizó un cambio relevante en el funcionamiento de ChatGPT para los usuarios de los planes Gratuito y Go, este último con un costo mensual de cinco dólares. A través de una publicación de bajo perfil en su blog de actualizaciones de producto, la compañía informó que eliminó el enrutador automático de modelos, una función que llevaba apenas cuatro meses en funcionamiento.

Compute enabled our first image generation launch (and a +32% jump in WAU over the following weeks) as well as our latest image generation launch yesterday. We have a lot more coming… and need a lot more compute. pic.twitter.com/rHfQv1aLKS — OpenAI (@OpenAI) December 17, 2025

Con esta modificación, las consultas de estos usuarios dejarán de ser dirigidas automáticamente a modelos de razonamiento más avanzados. En su lugar, pasarán a utilizar GPT-5.2 Instant, la versión más rápida y económica de la familia GPT-5. El acceso a los modelos de razonamiento se mantiene, pero ahora deberá activarse de manera manual.

Cambios en la experiencia y motivos de la decisión

El enrutador de modelos fue introducido como parte de la estrategia de OpenAI para unificar la experiencia de usuario tras el lanzamiento de GPT-5. El sistema analizaba cada consulta para decidir si debía responder un modelo rápido y de menor costo o uno más lento y costoso, pero con mayor capacidad de razonamiento. Antes de esta implementación, los usuarios elegían manualmente el modelo mediante un selector que la propia compañía había cuestionado públicamente.

En la práctica, el enrutador derivó a un número mayor de usuarios gratuitos hacia los modelos de razonamiento avanzado, lo que incrementó de forma significativa los costos operativos. Según datos mencionados por el CEO de OpenAI, Sam Altman, el uso de estos modelos entre usuarios gratuitos pasó de menos del 1 % al 7 % tras la activación del sistema.

Fuentes citadas por el portal WIRED señalaron que el enrutador tuvo un impacto negativo en la métrica de usuarios activos diarios. Los modelos de razonamiento, aunque más potentes, pueden tardar varios minutos en responder, un factor que redujo la utilidad percibida para gran parte del público general. Desde OpenAI indicaron que, a partir de los comentarios de los usuarios, se concluyó que quienes utilizan los planes Gratuito y Go prefieren la experiencia de chat estándar, con la posibilidad de activar manualmente el razonamiento cuando lo consideren necesario.

Competencia, seguridad y futuro del enrutamiento

La decisión se produce en un contexto de mayor competencia en el mercado de la inteligencia artificial de consumo, especialmente frente a Google. OpenAI ha reforzado su enfoque en ChatGPT tras declarar internamente una “alerta roja” para priorizar la mejora de su producto principal, en un momento en el que el crecimiento del uso muestra señales de desaceleración frente a alternativas como Google Gemini, según datos de la firma SimilarWeb.

En paralelo, la empresa ha implementado nuevas medidas de seguridad, como sugerencias de pausa en conversaciones extensas y la ampliación de clasificadores para bloquear contenido considerado inseguro. En este marco, el enrutador de modelos también cumplía una función de redirigir automáticamente conversaciones sensibles hacia modelos de razonamiento, considerados más adecuados para ciertos escenarios.

Un portavoz de OpenAI explicó a WIRED que estas conversaciones ya no se enviarán de forma automática a dichos modelos, debido al mejor desempeño de GPT-5.2 Instant en pruebas de seguridad. No obstante, el sistema de enrutamiento se mantiene activo para los planes de pago Plus y Pro, lo que indica que la compañía continúa apostando por esta tecnología y evalúa relanzarla para los planes Gratuito y Go una vez que sea mejorada.