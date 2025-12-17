Instagram prueba su aplicación para televisores en dispositivos Fire TV

Instagram comenzó a probar una versión de su aplicación diseñada para televisores, disponible por el momento de forma exclusiva en dispositivos Amazon Fire TV. La información fue confirmada por Adam Mosseri, director de la plataforma, a través de un video en el que detalló las principales características de esta nueva experiencia en pantalla grande.

Introducing Instagram for TV 📺🍿



We’re starting a test that brings reels to a bigger screen, so you can watch with your friends. Rolling out today on @amazonfiretv in the US in English to start. pic.twitter.com/DTB51q7hVp — Instagram (@instagram) December 16, 2025

La aplicación para TV presenta una estructura similar a la versión móvil, con pestañas de inicio centradas en reels, una sección para explorar contenido y un área dedicada al perfil del usuario. Según explicó Mosseri, el objetivo es llevar los videos de los creadores a un formato pensado para ser visto junto a otras personas, con reels organizados en canales según intereses y opciones para buscar creadores específicos.

Así funciona Instagram en la pantalla del televisor

Al abrir Instagram en el televisor, los usuarios encuentran una interfaz comparable a la de plataformas de streaming como Disney +, con una pantalla inicial para seleccionar el perfil que utilizarán. La aplicación permite sincronizarse con la versión móvil de Instagram y agregar hasta cinco cuentas en una misma pantalla, además de ofrecer la opción de crear una cuenta exclusiva para el uso en TV.

La navegación incluye pestañas de inicio, explorar y perfil, lo que facilita el acceso a distintos tipos de contenido. Al igual que en el móvil, es posible buscar, seguir creadores y descubrir nuevos perfiles, con videos adaptados a la visualización en pantallas grandes.

Desde la compañía aclararon que esta aplicación no reemplaza a IGTV, la antigua plataforma de videos largos de Instagram que fue discontinuada en 2022. El desarrollo de una app para televisores ya había sido anticipado por Mosseri, quien señaló en el evento Screentime de Bloomberg que la empresa estaba explorando activamente su presencia en televisión.

El contexto del consumo de video en televisores

El avance de Instagram hacia los televisores se produce en un escenario en el que este dispositivo se ha consolidado como uno de los principales medios para el consumo de video. En Estados Unidos, los televisores lideran el tiempo de visualización de YouTube, con más de 1.000 millones de horas reproducidas diariamente, según datos de la propia plataforma.

El CEO de YouTube, Neal Mohan, ha definido a la plataforma como la “nueva televisión”, destacando un modelo distinto al tradicional, con formatos interactivos que incluyen Shorts, podcasts, transmisiones en vivo, deportes y programas de entrevistas. En este contexto, YouTube ha reforzado la optimización de su experiencia en pantallas grandes ante el crecimiento de contenidos pensados específicamente para TV.

Instagram para TV se encuentra en una etapa inicial y, por ahora, solo está disponible en Amazon Fire TV. La compañía anticipó que incorporará nuevas funciones y ampliará la compatibilidad con otros dispositivos de televisión en futuras actualizaciones.