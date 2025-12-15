Amazon lanza función para responder preguntas sobre libros en la app de Kindle

Amazon presentó una nueva función denominada Pregúntale a este libro para la aplicación de Kindle en dispositivos iOS . La herramienta está diseñada para responder preguntas sobre la obra que el usuario esté leyendo en ese momento, evitando revelar información que aún no haya sido alcanzada en la lectura.

With New ‘Ask this Book’ Kindle Feature, Amazon Wants Lost Readers to Ask AI for Help https://t.co/HS5wDEevHG — Gizmodo (@Gizmodo) December 15, 2025

La compañía explicó que esta opción actúa como un asistente especializado capaz de aclarar dudas sobre la trama, los personajes y otros elementos del libro sin interrumpir el ritmo de lectura. Todas las respuestas se generan a partir del contenido ya leído por el usuario, lo que impide que se produzcan adelantos no deseados.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Cómo funciona la nueva herramienta

Para utilizar Pregúntale a este libro, los lectores pueden acceder a la función desde el menú del libro o resaltando un pasaje sobre el que deseen hacer una consulta. Una vez iniciada, es posible continuar la interacción mediante preguntas de seguimiento para obtener más contexto.

Por ahora, la función está disponible exclusivamente en la aplicación Kindle para dispositivos iOS y se lanzó inicialmente para usuarios en Estados Unidos. Amazon informó que llegará a Android y a los dispositivos Kindle durante el próximo año.

Recapitulaciones para seguir la trama

Amazon también incorporó una herramienta de Recapitulaciones, que permite acceder a resúmenes de libros, una opción útil para quienes siguen sagas o desean recordar detalles antes de iniciar una nueva entrega. Para acceder a estos contenidos, basta con seleccionar el botón Ver resúmenes en la página de la serie dentro de la biblioteca Kindle. Esta función está disponible tanto en dispositivos Kindle como en la aplicación para iOS.