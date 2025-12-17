El petróleo WTI en EUA cae a menos de 55 dólares lo más bajo desde 2021

El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI), referencia en Estados Unidos, cayó por debajo de los 55 dólares por barril y alcanzó su nivel más bajo desde febrero de 2021, en un contexto de presión por el aumento de la oferta y las expectativas en torno al conflicto en Ucrania.

Los precios del crudo de referencia en EE.UU., el West Texas Intermediate, cayeron por debajo de la barrera de los US$55, algo que no ocurría desde febrero de 2021.



Presión por mayor suministro y caída de precios

Hacia las 16H00 GMT, el WTI para entrega en enero descendía un 2,64% hasta los 55,32 dólares por barril, tras haber tocado un mínimo intradía de 54,98 dólares. El crudo Brent del Mar del Norte, referencia europea, también retrocedió un 2,53% hasta los 59,03 dólares, luego de caer por debajo de los 60 dólares por primera vez desde mayo.

El mercado del crudo se mantiene bajo presión en lo que va de año debido al rápido incremento de la producción por parte de la OPEP+, tras varios años de recortes. A esto se suman las preocupaciones por un exceso de oferta proyectado para 2026, con estimaciones que oscilan entre 2 y 4 millones de barriles diarios, según distintas agencias energéticas.

Ucrania, expectativas de paz y factores globales

Los inversores siguen de cerca los avances diplomáticos sobre la guerra en Ucrania. El presidente estadounidense Donald Trump afirmó que las partes están “más cerca que nunca” de un acuerdo, mientras que el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, destacó avances en las negociaciones con Washington. Analistas señalan que estos progresos reducen la prima de riesgo geopolítico que sostenía los precios del petróleo.

Un eventual fin del conflicto podría aliviar las sanciones al crudo ruso y aumentar la oferta global. A este escenario se suman señales de debilidad en la economía china, con datos de producción industrial y ventas minoristas por debajo de lo esperado, así como tensiones en otros mercados productores, lo que en conjunto ha empujado los precios del petróleo a sus niveles más bajos desde 2021.