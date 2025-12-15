Ingresos arancelarios de EUA caen por primera vez desde abril

Los ingresos aduaneros de Estados Unidos registraron en noviembre su primera disminución mensual desde que el presidente Donald Trump puso en marcha su programa arancelario global en abril. Según las cifras oficiales, el mes pasado se recaudaron 30,75 mil millones de dólares, por debajo de los 31,35 mil millones obtenidos en octubre, lo que interrumpe una tendencia de incrementos continuos durante la mayor parte del año.

🚨 BREAKING

The so called experts just took another brutal loss

The US trade deficit came in far lower than expected and it is because of President Trump



Negative fifty two billion

We are all the way back to June 2020 levels



Tariffs work

Trump was right

Scott Bessent was right… pic.twitter.com/IBN5IgVVIn — ⁿᵉʷˢ Barron Trump 🇺🇸 (@BarronTNews_) December 11, 2025

En los primeros meses tras la implementación, los aranceles aumentaron de forma sostenida. En abril, identificado por el gobierno como el “Día de la Liberación”, las recaudaciones se elevaron a 15.600 millones de dólares. En agosto y septiembre los ingresos fueron de poco más de 29.000 millones mensuales y alcanzaron su máximo anual en octubre, antes de registrar la caída más reciente.

Factores detrás de la caída y medidas recientes

La desaceleración del crecimiento en los ingresos arancelarios coincide con ajustes anunciados por la administración para enfrentar la presión del costo de vida. A mediados de noviembre, el gobierno informó reducciones en aranceles aplicados a alimentos como café, plátano y carne de res. Este último producto ha experimentado un aumento significativo en su precio: pasó de 5,54 dólares por libra en enero a 6,32 dólares en septiembre, según datos del Índice de Precios al Consumidor (IPC). El informe más reciente del IPC se publicará el 18 de diciembre debido al cierre del gobierno.

Aunque los precios minoristas no han mostrado aún disminuciones, las modificaciones arancelarias ya se reflejan en las recaudaciones. El aumento del costo de la carne también ha sido influido por la presencia de un parásito que ha afectado al ganado desde el verano.

Uso de los ingresos y panorama legal

La reducción en los ingresos llega en un momento en que el presidente Trump ha planteado diversos posibles usos para estos fondos, entre ellos la eliminación del impuesto sobre la renta individual, el envío de cheques de estímulo y la reducción de la deuda nacional. De enero a noviembre se han recaudado 236.200 millones de dólares en aranceles, una cifra que cubre menos del 1% de los 38,38 billones de dólares de deuda nacional vigente.

Los recursos sí han contribuido a disminuir el déficit presupuestario: en noviembre el gasto superó a los ingresos en 173.000 millones de dólares, menos de la mitad del déficit del mismo mes del año anterior. Además, el gobierno anunció que a partir del próximo año destinará 12.000 millones de dólares provenientes de aranceles para un paquete de ayuda dirigido a agricultores afectados por la guerra comercial con China, de los cuales 11.000 millones corresponderán a pagos directos.

El futuro de una parte sustancial de los aranceles permanece pendiente de lo que decida la Corte Suprema. Hasta finales de septiembre, alrededor de 90.000 millones de los 174.000 millones recaudados se originaron bajo la autoridad de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA). Si el tribunal determina que la norma no autorizaba la imposición unilateral de estos aranceles, gran parte de los montos cobrados bajo esta ley podrían tener que reembolsarse a los importadores.