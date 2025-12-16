PS4 tendrá juegos nuevos hasta 2027 tras anuncio de Capcom

Cuando Sony lanzó la PlayStation 4 en 2013, pocos anticiparon que la consola mantendría vigencia más allá de una década. Sin embargo, en 2027 recibirá al menos un nuevo título, con lanzamientos previstos en paralelo para PS5, Xbox Series X|S y Nintendo Switch 2.

Durante The Game Awards 2025, Capcom confirmó el regreso de Megaman con una propuesta de enfoque retro que llegará en los próximos dos años y que también estará disponible para PlayStation 4. El anuncio coloca a esta consola en una posición comparable a la de otros sistemas de Sony con una extensa vida comercial.

Un ciclo de vida que supera al de la PlayStation 2

La PlayStation 2 debutó en el año 2000 y cerró su catálogo en 2013 con “Pro Evolution Soccer 2014”, completando trece años de lanzamientos. La PS4, en cambio, alcanzará al menos catorce años con juegos nuevos, al haber sido lanzada a finales de 2013 y mantener títulos confirmados hasta 2027.

Este escenario se explica, en gran medida, por su base instalada, que supera los 117 millones de unidades a nivel global. A pesar del enfoque de Sony en PS5, la cantidad de usuarios activos continúa atrayendo a estudios third-party, desarrolladores independientes y editores medianos. Además, en mercados emergentes, factores como el precio y la disponibilidad han ralentizado la adopción de la nueva generación, manteniendo a PS4 como una opción vigente.

Qué tipo de juegos llegarán y cómo será su cierre progresivo

A partir de 2026, algunas franquicias anuales dejarán de lanzar nuevas entregas en PS4, pero la consola seguirá recibiendo títulos indie, producciones AA, remakes y reediciones, además de juegos con menores exigencias técnicas. El anuncio de “Megaman Dual Override” refuerza esta continuidad en una etapa avanzada del ciclo.

En paralelo, Sony ha confirmado que desde 2026 comenzará el retiro progresivo de varias funciones sociales y de comunidad, como ciertas API de PlayStation Network y herramientas de interacción. Aunque los juegos y servicios en línea continuarán operativos por un tiempo, este proceso marca el inicio de la fase final de la consola, en una transición gradual hacia las plataformas actuales y futuras de la compañía.