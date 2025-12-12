‘Clair Obscur: Expedition 33’ es el mayor ganador de los The Games Awards 2025

La gala de The Game Awards 2025 , el evento anual que celebra lo mejor de la industria del gaming, culminó con la consagración de ‘Clair Obscur: Expedition 33’ como el indiscutible protagonista de la noche. El juego desarrollado por Sandfall Interactive y publicado por Kepler Interactive se alzó con un total de nueve galardones, estableciendo un hito en esta edición.

‘CLAIR OBSCUR - EXPEDITION 33’ has won 9 awards at #TheGameAwards, the most for any game ever



• Game of the Year

• Best RPG

• Best Narrative

• Best Art Direction

• Best Score & Music

• Best Game Direction

• Best Debut Indie Game

• Best Independent Game

• Best… pic.twitter.com/FECXjeB5B6 — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) December 12, 2025

El título se adjudicó las estatuillas principales, incluyendo el codiciado premio a Mejor Videojuego del Año, además de obtener reconocimientos en las categorías de Mejor Dirección y Mejor Juego Independiente. El evento, conducido y organizado por Geoff Keighley, celebró la creatividad y la innovación de la industria, a la vez que ofreció una variedad de anuncios sobre futuros lanzamientos.

Reconocimientos a dirección, arte y narrativa

El éxito del juego francés, ‘Clair Obscur: Expedition 33’, se extendió a múltiples aspectos técnicos y creativos. El título fue reconocido con premios en áreas esenciales como Mejor Dirección de Arte, Mejor Banda Sonora y Mejor Narrativa.

Además, el videojuego se llevó los honores por Mejor Debut Independiente y Mejor Juego de Rol. La actuación estelar dentro del juego también fue premiada, ya que Jennifer English recibió el galardón a Mejor Interpretación por su trabajo en el título.

Invitados Especiales en la Ceremonia

La ceremonia de The Game Awards 2025 contó con la participación de una variedad de artistas y figuras invitadas por Geoff Keighley. El evento incluyó la presentación musical de la banda Evanescence, que interpretó un tema de la serie animada de Devil May Cry. También se llevó a cabo el ya tradicional show de The Muppets, que se ha convertido en un segmento fijo del espectáculo.

A continuación un resumen de los ganadores de la noche, terna por terna:

Juego del año: Clair Obscur: Expedition 33

Mejor dirección: Clair Obscur: Expedition 33

Mejor narrativa: Clair Obscur: Expedition 33

Mejor dirección de arte: Clair Obscur: Expedition 33

Mejor banda sonora y música: Clair Obscur: Expedition 33

Mejor diseño de audio: Battlefield 6

Mejor actuación: Jennifer English

Premio a Innovación en Accesibilidad: Doom: The Dark Ages

Premio Juegos para impacto: South of Midnight

Mejor juego en curso: No Man’s Sky

Mejor soporte de comunidad: Baldur’s Gate 3

Mejor juego independiente: Clair Obscur: Expedition 33

Mejor debut de juego independiente: Clair Obscur: Expedition 33

Mejor juego mobile: Umamusume: Pretty Derby

Mejor juego de VR/AR: The Midnight Walk

Mejor juego de acción: Hades II

Mejor juego de acción/aventura: Hollow Knight: Silksong

Mejor juego de rol: Clair Obscur: Expedition 33

Mejor juego de peleas: Fatal Fury: City of the Wolves

Mejor juego familiar: Donkey Kong Bananza

Mejor juego de simulación/estrategia: Final Fantasy Tactics - The Ivalice Chronicles

Mejor juego de deportes/carreras: Mario Kart World

Mejor juego multijugador: Arc Raiders

Mejor adaptación: The Last of Us Season 2

Mejor juego de Esports: Counter-Strike 2

Mejor atleta de Esports: Chovy

Mejor equipo de Esports: Team Vitality

Creador de Contenido del año: Moistcr1tikal

Juego más esperado: Grand Theft Auto VI