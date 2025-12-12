‘Clair Obscur: Expedition 33’ es el mayor ganador de los The Games Awards 2025
El videojuego ‘Clair Obscur: Expedition 33' dominó la gala llevándose un total de nueve estatuillas, incluido el máximo galardón, el de Juego del Año.
La gala de The Game Awards 2025 , el evento anual que celebra lo mejor de la industria del gaming, culminó con la consagración de ‘Clair Obscur: Expedition 33’ como el indiscutible protagonista de la noche. El juego desarrollado por Sandfall Interactive y publicado por Kepler Interactive se alzó con un total de nueve galardones, estableciendo un hito en esta edición.
‘CLAIR OBSCUR - EXPEDITION 33’ has won 9 awards at #TheGameAwards, the most for any game ever— DiscussingFilm (@DiscussingFilm) December 12, 2025
• Game of the Year
• Best RPG
• Best Narrative
• Best Art Direction
• Best Score & Music
• Best Game Direction
• Best Debut Indie Game
• Best Independent Game
• Best… pic.twitter.com/FECXjeB5B6
El título se adjudicó las estatuillas principales, incluyendo el codiciado premio a Mejor Videojuego del Año, además de obtener reconocimientos en las categorías de Mejor Dirección y Mejor Juego Independiente. El evento, conducido y organizado por Geoff Keighley, celebró la creatividad y la innovación de la industria, a la vez que ofreció una variedad de anuncios sobre futuros lanzamientos.
Reconocimientos a dirección, arte y narrativa
El éxito del juego francés, ‘Clair Obscur: Expedition 33’, se extendió a múltiples aspectos técnicos y creativos. El título fue reconocido con premios en áreas esenciales como Mejor Dirección de Arte, Mejor Banda Sonora y Mejor Narrativa.
Además, el videojuego se llevó los honores por Mejor Debut Independiente y Mejor Juego de Rol. La actuación estelar dentro del juego también fue premiada, ya que Jennifer English recibió el galardón a Mejor Interpretación por su trabajo en el título.
Invitados Especiales en la Ceremonia
La ceremonia de The Game Awards 2025 contó con la participación de una variedad de artistas y figuras invitadas por Geoff Keighley. El evento incluyó la presentación musical de la banda Evanescence, que interpretó un tema de la serie animada de Devil May Cry. También se llevó a cabo el ya tradicional show de The Muppets, que se ha convertido en un segmento fijo del espectáculo.
A continuación un resumen de los ganadores de la noche, terna por terna:
Juego del año: Clair Obscur: Expedition 33
Mejor dirección: Clair Obscur: Expedition 33
Mejor narrativa: Clair Obscur: Expedition 33
Mejor dirección de arte: Clair Obscur: Expedition 33
Mejor banda sonora y música: Clair Obscur: Expedition 33
Mejor diseño de audio: Battlefield 6
Mejor actuación: Jennifer English
Premio a Innovación en Accesibilidad: Doom: The Dark Ages
Premio Juegos para impacto: South of Midnight
Mejor juego en curso: No Man’s Sky
Mejor soporte de comunidad: Baldur’s Gate 3
Mejor juego independiente: Clair Obscur: Expedition 33
Mejor debut de juego independiente: Clair Obscur: Expedition 33
Mejor juego mobile: Umamusume: Pretty Derby
Mejor juego de VR/AR: The Midnight Walk
Mejor juego de acción: Hades II
Mejor juego de acción/aventura: Hollow Knight: Silksong
Mejor juego de rol: Clair Obscur: Expedition 33
Mejor juego de peleas: Fatal Fury: City of the Wolves
Mejor juego familiar: Donkey Kong Bananza
Mejor juego de simulación/estrategia: Final Fantasy Tactics - The Ivalice Chronicles
Mejor juego de deportes/carreras: Mario Kart World
Mejor juego multijugador: Arc Raiders
Mejor adaptación: The Last of Us Season 2
Mejor juego de Esports: Counter-Strike 2
Mejor atleta de Esports: Chovy
Mejor equipo de Esports: Team Vitality
Creador de Contenido del año: Moistcr1tikal
Juego más esperado: Grand Theft Auto VI
