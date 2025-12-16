IRS de EUA confirma cambios en la cuenta de ahorro para la salud desde el 1 de enero

Se aproximan modificaciones relevantes en las cuentas de ahorro para salud (HSA, por sus siglas en inglés) que impactarán a millones de estadounidenses. El Servicio de Impuestos Internos ( IRS ) anunció dos cambios que entrarán en vigencia bajo la denominada “ Gran y hermosa ley ” impulsada por el presidente Donald Trump, con el objetivo de ampliar la elegibilidad al programa.

Las medidas fueron informadas por el IRS el 9 de diciembre y apuntan a facilitar el acceso a este instrumento de ahorro destinado a cubrir gastos médicos. Las HSA permiten a los titulares reservar fondos para costos de atención médica libres de impuestos, con aportes que pueden ser realizados por el individuo, su empleador o ambos, dentro de los límites establecidos por el organismo fiscal.

Qué cambios se aplicarán a las cuentas de ahorro para salud

Una de las modificaciones establece que los servicios de telesalud y atención remota previos al cumplimiento del deducible del plan de salud con deducible alto pasarán a ser una característica permanente para los titulares de HSA. Esto permitirá que los inscritos sigan siendo elegibles para contribuir a sus cuentas mientras reciben este tipo de servicios.

Además, a partir del 1 de enero de 2026, los planes bronce y catastróficos serán compatibles con las HSA. Estos planes, que se caracterizan por primas mensuales más bajas y mayores costos de bolsillo, quedarán habilitados independientemente de si cumplen con la definición tradicional de un plan de salud con deducible alto (HDHP). La medida amplía la posibilidad de aportar a una HSA para personas que, hasta ahora, generalmente no calificaban.

Nuevas opciones de elegibilidad y uso de los fondos

La normativa también permitirá que quienes estén inscritos en un plan de atención primaria directa puedan contribuir a una HSA. Esta inclusión, que entra en vigor el 1 de enero de 2026, habilita el uso de fondos de la cuenta para pagar las tarifas de estos servicios de manera libre de impuestos.

En cuanto a los montos vigentes, el IRS estableció que en 2025 una persona puede aportar hasta 4.300 dólares y una familia hasta 8.550 dólares. Las HSA permanecen con el titular aun cuando cambia de empleo y pueden utilizarse para una amplia variedad de gastos médicos y dentales, incluidos medicamentos, consultas médicas y equipos de atención de la salud.