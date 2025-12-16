Cambios clave: El crédito por hijo en EUA deberá solicitarse en la declaración de impuestos

El Crédito Tributario por Hijo ( Child Tax Credit ) continuará siendo una de las principales ayudas fiscales para millones de familias en Estados Unidos. Sin embargo, en la temporada de impuestos de 2026 se aplicarán modificaciones que obligarán a los contribuyentes a reclamarlo de forma expresa al presentar su declaración correspondiente al año fiscal 2025.

.@SenMcCormickPA: "In the new year, I think [people] are going to see a lot more money in their pockets because of the Big Beautiful Bill, and the things that are in there — the No Tax on Tips, No Tax on Overtime, the fact that there's a Child Tax Credit." pic.twitter.com/gRS78oNFna — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) December 16, 2025

Según información difundida por Univision , el beneficio ya no funcionará como un pago adelantado automático, como ocurrió en años anteriores. Para acceder al crédito , las familias elegibles deberán cumplir con los requisitos establecidos por el Servicio de Rentas Internas (IRS) y consignar correctamente la información en su declaración de impuestos.

Cómo queda el Crédito Tributario por Hijo para las declaraciones 2026

El crédito mantiene los criterios básicos de elegibilidad vinculados a la edad del menor, el parentesco, la residencia y los límites de ingresos del hogar. No obstante, la nueva legislación introdujo cambios en el monto y en algunos requisitos clave. El valor máximo del crédito aumentó en 200 dólares por menor elegible, alcanzando los $2,200 dólares, aunque el monto final dependerá del ingreso bruto ajustado modificado (MAGI).

La cantidad máxima reembolsable será de $1,700 dólares por menor. El crédito podrá reclamarse por cada niño que cuente con un número de Seguro Social válido para empleo en Estados Unidos, tenga menos de 17 años al cierre de 2025, pueda ser declarado como dependiente y haya vivido más de la mitad del año con el contribuyente que lo solicita. La legislación también excluyó del beneficio a algunos niños ciudadanos estadounidenses cuyos padres no tienen estatus migratorio regular.

Ingresos, requisitos y plazos que deben considerar los contribuyentes

El crédito se otorga en su totalidad a contribuyentes individuales con un MAGI de hasta $200,000 dólares anuales, y a parejas que declaran de forma conjunta con ingresos de hasta 400.000 dólares. A partir de esos montos, el beneficio se reduce en $50 dólares por cada $1,000 dólares adicionales de ingreso.

Para poder reclamar el crédito, el contribuyente debe contar con ingresos ganados de al menos 2.500 dólares. El reembolso máximo se calcula como el 15 % de los ingresos totales, lo que limita el acceso al monto completo para familias de muy bajos ingresos. El trámite exige completar el formulario 1040 y anexar el formulario 8812, correspondiente a créditos por hijos u otros dependientes calificados. Además, la ley PATH Act establece que los reembolsos asociados a este crédito se emiten después de mediados de febrero, lo que puede demorar la devolución de impuestos.