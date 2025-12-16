Elimina el retraso permanentemente borrando fácil el caché de tu Android

Google lanzó Android 16 durante el verano para dispositivos Pixel y algunos fabricantes de equipos originales, incorporando mejoras de rendimiento y cambios en Material You. Con el uso cotidiano, los datos almacenados en caché pueden acumularse y afectar la fluidez del sistema, por lo que su eliminación se presenta como una opción para recuperar espacio y mejorar la capacidad de respuesta del equipo.

5/ #OriginOS6 + #Android16 feels fast



Software is a big reason the phone feels so polished. With OriginOS 6 on Android 16:



✅Animations are damn smooth, not jittery.



✅App launches and switching between Teams, Slack, the browser, etc. are instant.



✅The “Space System” UI… pic.twitter.com/uS65tLcMxx — Vishwamoorthy (@Vishwamoorthy24) December 12, 2025

Borrar la caché no implica eliminar información personal ni cuentas activas, ya que solo se eliminan archivos temporales. Este procedimiento puede realizarse tanto en aplicaciones individuales como en el navegador, y resulta una alternativa rápida antes de considerar una actualización de hardware.

Cómo eliminar la caché de las aplicaciones en Android

El proceso puede variar levemente según el fabricante, pero el método general es similar en la mayoría de los dispositivos. Desde Ajustes, se debe acceder a Almacenamiento y luego a Aplicaciones para ver la lista completa de apps instaladas. En algunos modelos, el sistema sugiere liberar espacio mediante la aplicación Archivos de Google, que permite revisar y eliminar archivos innecesarios.

Al seleccionar una aplicación instalada, se debe ingresar en la opción “Almacenamiento y caché” y elegir “Borrar caché”, evitando la opción “Borrar almacenamiento”, que restablece la aplicación por completo. Este procedimiento puede repetirse en aquellas apps que ocupan más espacio, como redes sociales o servicios de streaming. Algunas versiones de Android permiten ordenar las aplicaciones por tamaño para facilitar esta tarea.

Cómo borrar la caché del navegador Chrome

Para limpiar la caché en Chrome, es necesario abrir el navegador, acceder al menú de tres puntos y seleccionar Historial, seguido de “Borrar datos de navegación”. Allí se puede elegir el intervalo de tiempo y marcar la opción “Imágenes y archivos en caché”, junto con otros datos que se deseen eliminar, y confirmar la acción.

En versiones recientes de Chrome para Android, existe un acceso directo desde el menú principal para borrar los datos de navegación. Esta función permite seleccionar rápidamente el período y los elementos a eliminar. La eliminación de la caché puede hacer que algunos sitios tarden más en cargar en la próxima visita, pero contribuye a liberar almacenamiento y a mejorar el rendimiento general del dispositivo.