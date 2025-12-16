Premio mayor del Powerball sube a $1,250 millones de dólares en EUA

El premio mayor del Powerball alcanzó los $1,250 millones de dólares a solo nueve días de Navidad, luego de que ningún boleto acertara los seis números en el sorteo más reciente. La próxima oportunidad para ganar el pozo será durante el sorteo del miércoles, de acuerdo con la información oficial del juego.

El incremento se produjo tras el sorteo del lunes 15 de diciembre, en el que no se registraron ganadores del premio mayor. Los números extraídos fueron 23, 35, 59, 63 y 68, con Powerball 2 y un multiplicador Power Play de 4.

Un pozo histórico que sigue creciendo

El premio del miércoles se ubica como el segundo más grande del Powerball en 2025, solo por detrás del jackpot de $1,787 millones de dólares ganado el 6 de septiembre en Missouri y Texas. Es, además, la segunda vez en la historia del juego que se registran premios millonarios consecutivos de más de mil millones de dólares.

Aunque el valor total del premio asciende a $1,250 millones de dólares en pagos anuales, la opción de cobro en efectivo se estima en $572,1 millones de dólares, antes de impuestos. El mayor premio del Powerball, y de cualquier lotería en Estados Unidos, fue de $2.040 millones de dólares, obtenido con un solo boleto en California el 7 de noviembre de 2022.

Resultados recientes y probabilidades de ganar

Desde el último premio mayor entregado el 6 de septiembre, se han realizado 42 sorteos consecutivos sin ganadores. En el sorteo del sábado, cuando el pozo superó los mil millones de dólares, los números fueron 1, 28, 31, 57 y 58, con Powerball 16. Aunque no hubo ganador del premio principal, dos boletos en Pensilvania y Carolina del Norte obtuvieron premios de 2 millones de dólares, y otros cinco ganadores cobraron 1 millón cada uno.

La probabilidad de acertar el premio mayor del Powerball es de una entre 292,2 millones. Mientras el pozo continúa acumulándose, el próximo sorteo ofrecerá una nueva oportunidad para llevarse uno de los premios más altos en la historia del juego.