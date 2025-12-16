inklusion.png Sitio accesible
adn bueno
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En vivo
Breaking News

Dictan sentencia a "El Patrón", autor intelectual del atentado contra Ciro Gómez Leyva

Diez accesorios que todo gamer quiere de regalo en Navidad

Una selección para Navidad de complementos que mejoran la experiencia de juego para los gamers, desde audio y ergonomía hasta iluminación y hardware.

Gamers regalos Navidad
|Envato
Notas,
Enlace Latino

Escrito por: Joy Uricare

Elegir un regalo para un gamer en Navidad abre un amplio abanico de posibilidades. Aunque la mayoría ya cuenta con una consola o una computadora, existen accesorios que permiten optimizar el rendimiento, mejorar la comodidad y personalizar el espacio de juego. Desde opciones de alta gama hasta propuestas de inspiración retro, estos complementos amplían la experiencia y se adaptan a distintos presupuestos.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Periféricos y equipamiento para mejorar el rendimiento

Entre los accesorios más valorados se encuentran los auriculares gaming con micrófono y cancelación de ruido, que ofrecen una experiencia sonora inmersiva y facilitan la comunicación en partidas multijugador. Para jugadores de PC, los teclados mecánicos u ópticos retroiluminados, con tecnología anti-ghosting, y los ratones ergonómicos de alta sensibilidad DPI resultan fundamentales para lograr precisión y rapidez en cada movimiento.

La comodidad también ocupa un lugar central. Las sillas gamer ergonómicas, con respaldo reclinable, soporte lumbar y materiales transpirables, están diseñadas para soportar largas sesiones frente a la pantalla. A esto se suman los mousepads de gran tamaño, que aportan estabilidad y libertad de movimiento, y los escritorios gaming con gestión de cables y soportes integrados, pensados para mantener un espacio ordenado y funcional.

Organización, ambientación y mejoras técnicas

La organización del setup puede optimizarse con soportes para auriculares y accesorios, algunos de ellos con iluminación RGB y puertos USB que facilitan la carga y el acceso a los dispositivos. La iluminación ambiental, mediante tiras LED o barras lumínicas inteligentes, permite personalizar el entorno, reducir la fatiga visual y crear una atmósfera acorde a cada juego.

En el plano técnico, la actualización de componentes internos como discos SSD NVMe y memorias RAM de última generación representa una mejora directa en el rendimiento del PC gamer, aunque requiere conocer las especificaciones del equipo existente. Finalmente, los accesorios decorativos y temáticos —lámparas, tapetes, tazas o cuadros inspirados en videojuegos— completan el espacio y refuerzan la identidad gamer con un toque personal.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

LO MÁS VISTO