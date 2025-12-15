Las ciudades más económicas en EUA para vivir con un salario de $80,000 dólares anuales

Las condiciones económicas y el aumento del costo de la vivienda han elevado el nivel de ingresos necesarios para que una familia pueda vivir cómodamente en gran parte de Estados Unidos. Según un análisis de GoBankingRates, apenas nueve de las 50 principales ciudades del país permiten cubrir gastos esenciales con menos de $80,000 dólares anuales, mientras que en 17 de ellas se requiere un salario superior a $90,000 dólares.

El estudio comparó el costo de vida anual en cada ciudad, tomando en cuenta transporte, necesidades básicas, vivienda y otros gastos esenciales para determinar el monto que garantizaría estabilidad financiera a una familia.

Ciudades con los salarios más asequibles

GoBankingRates elaboró una lista con los ingresos estimados para vivir cómodamente en las ciudades más asequibles del país. Entre ellas destacan:

Detroit: $65,733

Memphis, Tennessee: $66,177

Wichita, Kansas: $74,307

Baltimore: $76,200

Ciudad de Oklahoma: $76,350

Tulsa, Oklahoma: $76,783

El Paso, Texas: $77,115

Indianápolis: $78,317

Milwaukee: $78,392

San Antonio, Texas: $81,413

Kansas City, Misuri: $81,637

Louisville, Kentucky: $82,816

Columbus, Ohio: $83,269

Filadelfia: $86,763

Houston: $87,359

Omaha, Nebraska: $88,336

Jacksonville, Florida: $89,876

El informe destacó el incremento sostenido en el costo de la vivienda desde 2022.

“El costo de la vivienda es el principal factor. La alta demanda y la oferta limitada siguen afectando a muchos lugares donde vivir es caro”, señaló Rudri Patel, experto financiero sénior de GoBankingRates.

Costo de vida y competitividad estatal

La cadena CNBC incorpora el costo de vida como una de las diez categorías de su clasificación anual sobre los mejores estados para los negocios. El análisis, basado en parte en los índices del Council for Community and Economic Research (C2ER), considera los precios de bienes y servicios, así como la asequibilidad de la vivienda y el costo de asegurar una propiedad de valor promedio.

Según la metodología de este año, el costo de vida representa el 2.4% de la puntuación total que determina qué estados ofrecen mejores condiciones para empresas y trabajadores.

