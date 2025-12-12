Subida del salario e incremento en los peajes: las nuevas leyes que entran en vigor en Nueva Jersey para 2026

Nueva Jersey implementará en 2026 varios cambios legales que impactarán directamente a trabajadores y familias en todo el estado. Las nuevas medidas, aprobadas durante el último año legislativo, comenzarán a aplicarse desde enero y tendrán efectos en el costo de vida y en áreas esenciales de la vida cotidiana.

Estas disposiciones forman parte de una revisión económica y administrativa impulsada por las autoridades estatales. De acuerdo con el sitio web estata l, los ajustes responden al análisis del índice de precios, necesidades presupuestarias y obligaciones ya establecidas por la ley.

Al mismo tiempo, el estado avanza en una reorganización institucional para fortalecer los servicios dirigidos a veteranos, con el objetivo de mejorar el acceso a beneficios y modernizar su atención.

Aumento del salario mínimo en Nueva Jersey en 2026

La primera medida establece un incremento del salario mínimo en Nueva Jersey , que ascenderá a $15.92 por hora a partir del 1 de enero de 2026. Para los trabajadores de pequeñas empresas y para los empleos estacionales, la tarifa será de $15.23 por hora, un aumento significativo respecto al año previo.

El ajuste fue determinado según el Índice de Precios al Consumidor (IPC), con el propósito de mantener el salario mínimo acorde al costo de vida del estado. Este incremento continúa el proceso gradual iniciado en 2018, cuando el salario mínimo era de $8.60 por hora.

Incremento de peajes en los puentes del río Delaware

Otra ley que entrará en vigor contempla un incremento en los peajes de los puentes del río Delaware, administrados por la Comisión Conjunta de Peajes del Río Delaware , que comunican Nueva Jersey con Pensilvania.

Los automóviles, camionetas, motocicletas y vehículos similares deberán pagar $2 con cobro electrónico y $5 con facturación por placa, lo que representa aumentos de $0.50 y $2, respectivamente. Los vehículos que arrastren remolques de uno o dos ejes deberán pagar $4 mediante cobro electrónico y $7 por facturación por placa.

Este ajuste afectará especialmente a quienes dependen de estos puentes para sus desplazamientos diarios por trabajo, estudios o actividades familiares.

Reorganización del Departamento de Asuntos de Veteranos

La tercera medida establece la transformación del actual Departamento de Asuntos Militares y de Veteranos en el nuevo Departamento de Asuntos de Veteranos, separando sus funciones militares de los servicios dirigidos a exintegrantes de las Fuerzas Armadas.

La nueva estructura se dedicará exclusivamente a temas de vivienda para veteranos, atención médica, salud mental, beneficios estatales y programas de apoyo familiar. Las autoridades aseguran que esta reorganización permitirá ofrecer una atención más ágil, especializada y accesible para quienes han servido al país.