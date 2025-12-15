Beneficios del Seguro Social en EUA tendrán un ajuste de 2,8% en 2026

Mientras persiste la inflación en Estados Unidos, comienzan a conocerse las primeras proyecciones sobre el Ajuste por Costo de Vida ( COLA , por sus siglas en inglés) que aplicaría en 2026. De acuerdo con estimaciones basadas en datos recientes de inflación, la Administración del Seguro Social (SSA, por sus siglas en inglés) anunciará un incremento cercano al 2,8%, que impactaría los ingresos mensuales de más de 70 millones de personas.

BREAKING: 71 million Social Security beneficiaries will see a 2.8% cost-of-living adjustment (COLA) beginning in January 2026. The average annual increase over the last decade: 3.1%.https://t.co/l5IYmkf6Ih pic.twitter.com/pgqtPLgqMB — Charlie Bilello (@charliebilello) October 24, 2025

La cifra busca que las prestaciones acompañen el aumento de los precios al consumidor. Aunque se ubica por debajo de los ajustes registrados en años anteriores, representa una actualización para quienes dependen de ingresos fijos. El anuncio oficial está previsto para octubre de 2026, según proyecciones de The Senior Citizens League publicadas recientemente.

Proyección del COLA y su impacto en los beneficios

Entre los efectos estimados, la prestación promedio por discapacidad (SSDI) pasaría de alrededor de $1,586 a $1,630 dólares mensuales. El impacto final en los ingresos dependerá, entre otros factores, de los costos asociados a servicios esenciales como salud y vivienda.

En este contexto, las primas de la Parte B de Medicare, que se descuentan directamente de los pagos del Seguro Social, serán determinantes para calcular el aumento neto que recibirán jubilados y beneficiarios.

Cambios previstos en impuestos y límites de ingresos

Además del COLA, se proyectan modificaciones en otros componentes del sistema. Para 2026, el límite máximo de ingresos sujetos al impuesto sobre la nómina del Seguro Social aumentaría de $176,100 a $184,500 dólares, lo que implicaría mayores aportes para los trabajadores con ingresos más altos.

También se ajustaría la prueba de ingresos de jubilación. Quienes soliciten beneficios antes de alcanzar la edad de jubilación completa y continúen trabajando podrían percibir mayores ingresos antes de que se apliquen reducciones temporales. El límite anual se incrementaría a $24.480 dólares, frente a los $23.400 actuales.

La proyección del 2,8% se utiliza como referencia preliminar. El valor definitivo dependerá de la evolución del Índice de Precios al Consumidor para Asalariados Urbanos y Empleados Administrativos (IPC-W) en los próximos meses, lo que podría modificar el anuncio final antes de octubre de 2025.