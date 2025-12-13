Millones de estadounidenses enfrentan un aumento en los costos de planes de salud

Los costos de los planes de salud contratados a través de la Ley de Atención Médica Asequible (ACA, por sus siglas en inglés) enfrentarán incrementos significativos a partir de enero debido a la inminente expiración de los créditos fiscales mejorados que han reducido las primas desde 2021.

Tras el fracaso en el Senado de dos propuestas legislativas destinadas a extender esos subsidios, alrededor de 22 millones de afiliados deberán asumir aumentos sustanciales en sus pólizas.

Según estimaciones de la organización de políticas de salud KFF, las primas de bolsillo para los usuarios que actualmente reciben los créditos fiscales aumentarán un 114% en promedio, lo que representa un costo adicional de $1.016 dólares al año. En algunos casos, los incrementos serán aún mayores: una familia de cuatro integrantes con ingresos de $75.000 dólares podría pagar $3.368 dólares adicionales sin la ayuda federal.

Impacto financiero generalizado y riesgos en el mercado de salud

Los aumentos ocurren en un contexto de presión económica para los hogares, que ya reportan dificultades para asumir gastos esenciales como alimentos, vivienda y servicios. La Oficina de Presupuesto del Congreso estima que unos 4 millones de personas podrían abandonar su seguro médico debido al alza en las primas, lo que afectaría principalmente a trabajadores autónomos, pequeñas empresas y personas sin cobertura laboral.

Expertos en políticas de salud advierten que una reducción en el número de asegurados podría repercutir en el mercado en general. Un incremento en la atención no remunerada obligaría a hospitales y proveedores a ajustar tarifas, lo que podría elevar los costos para quienes mantengan sus pólizas, incluidos los asegurados a través de sus empleadores.

Mientras tanto, algunos afiliados evalúan cambiar a planes más económicos con menor cobertura, lo que podría aumentar su exposición a gastos médicos y deudas. Otros consideran prescindir del seguro ante la imposibilidad de absorber los nuevos montos.

El camino legislativo y el futuro de los subsidios

Los créditos fiscales mejorados fueron creados en 2021 para aliviar los costos durante la recuperación pospandemia y extendidos bajo la Ley de Reducción de la Inflación. Su expiración a finales de este año quedó prácticamente confirmada tras el fracaso de las votaciones en el Senado, donde ninguna de las dos propuestas (la del Partido Demócrata para extender los subsidios y la del Partido Republicano para financiar directamente a los consumidores) obtuvo la aprobación necesaria.

Los incrementos ya están generando preocupación entre los afiliados, quienes reportan que las nuevas primas superan por amplio margen sus presupuestos mensuales. El ajuste, señalan analistas, podría convertirse en uno de los desafíos centrales del sistema de salud en 2026 si no se alcanza un acuerdo legislativo para restablecer los apoyos financieros.