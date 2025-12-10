Las 50 nuevas leyes en Illinois que impactarán la salud, trabajo y escuelas en 2026

A partir del 1 de enero de 2026, Illinois implementará cientos de nuevas leyes que impactarán la salud, seguridad, empleo, educación y derechos de los residentes.

Entre los cambios más relevantes se encuentra la ampliación de la cobertura de seguros para colonoscopias y consultas de menopausia, así como medidas para proteger a los empleados frente al uso discriminatorio de inteligencia artificial (IA) en el trabajo, de acuerdo con NBC News.

Además, las aseguradoras deben cubrir una marca de medicamento cuando la versión genérica no esté disponible. Estas medidas reflejan un esfuerzo por mejorar la seguridad, la equidad y el bienestar de los habitantes del estado.

Salud y bienestar

Las nuevas leyes de salud y bienestar buscan fortalecer la atención médica y la seguridad de los residentes. La cobertura de seguros incluirá colonoscopias, depilación láser relacionada con atención de afirmación de género, visitas de menopausia y pruebas de imagen de mama cuando sean médicamente necesarias.

En cuanto a la seguridad y emergencias, las bibliotecas deberán contar con antagonistas opioides y personal capacitado para su uso, mientras que los farmacéuticos tendrán la obligación de suministrar epi-pens y agujas estériles a quienes las necesiten para la administración de medicamentos.

Asimismo, se implementarán medidas de protección alimentaria y ambiental, incluyendo pruebas periódicas de metales pesados en alimentos para bebés y la adopción de estándares federales de agua potable.

Derechos de los trabajadores y empleo

En materia laboral, Illinois busca proteger a los empleados y regular el uso de tecnología en el trabajo. Las nuevas leyes prohíben el uso discriminatorio de inteligencia artificial en los procesos de contratación y obligan a los empleadores a informar a los trabajadores sobre su implementación.

Además, se amplían beneficios como las licencias remuneradas para donación de órganos a empleados a tiempo parcial y se refuerzan las protecciones frente a cláusulas de confidencialidad, represalias laborales y ciertos beneficios de transporte antes de impuestos.

Educación y protección estudiantil

El sistema educativo también recibirá cambios importantes. Los estudiantes de séptimo y octavo grado podrán inscribirse en cursos de nivel secundario para obtener créditos. Se establecerán calendarios de celebraciones culturales y religiosas para ayudar a los distritos escolares en la planificación de actividades, mientras que se regulará el uso de la inteligencia artificial en las aulas y se actualizarán los simulacros de seguridad. Además, se garantizará la protección de estudiantes y empleados frente a la divulgación de su estatus migratorio, reforzando la inclusión y la seguridad en las escuelas.

Justicia, inmigración y transporte

Otras áreas impactadas incluyen la justicia penal, la inmigración y la seguridad vial. Se eliminarán los plazos de prescripción para delitos graves como la servidumbre involuntaria y la trata de personas, se reforzará la regulación sobre armas y se fortalecerá la protección de víctimas de violencia doméstica y agresión sexual.

En inmigración, se limitará la intervención de agentes en escuelas y hospitales y se garantizará el acceso a la educación sin importar el estatus migratorio. En transporte, se aplicarán medidas para mejorar la seguridad vial, controlar la longitud de vehículos y establecer sistemas de alertas en los cruces escolares.

Otras leyes destacadas

Entre otras disposiciones, las nuevas leyes permitirán cobrar tarifas de biblioteca a no residentes de manera trimestral o semestral, flexibilizarán la exhibición de la bandera en los juzgados y establecerán restricciones sobre los juegos de azar en parques estatales.

También se fijan nuevos requisitos para bomberos y perros policía retirados, se asegura la cobertura de medicamentos cuando los genéricos no estén disponibles y se mejorará la capacitación en RCP para despachadores médicos.