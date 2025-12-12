Apple y Samsung dominaron las ventas globales de smartphones en 2025

Durante 2025, el mercado mundial de smartphones estuvo marcado por la fuerte competencia entre Apple y Samsung, que lograron posicionar cinco dispositivos cada una dentro del top 10 de los modelos más vendidos del año. Los datos publicados por Counterpoint Research y Omdia permiten trazar un balance del comportamiento del sector en el último trimestre y del cierre anual.

📌Apple and Samsung captured five spots each in the global top-10 best-selling smartphones list, with the iPhone 16 leading at 4% share due to higher sales in India and Japan.

El iPhone 16 lideró el mercado mundial

Apple mantuvo su liderazgo global gracias al desempeño del iPhone 16, que se consolidó como el teléfono más vendido en el tercer trimestre y en todo 2025, con un 4% del mercado. Su impulso provino del aumento de ventas en India —favorecido por promociones de temporada— y de la recuperación del sector en Japón.

La familia iPhone 16 se mantuvo entre los primeros puestos a pesar del lanzamiento del iPhone 17. El iPhone 16 Pro y el 16 Pro Max ocuparon el segundo y tercer lugar, mientras que el 16e quedó en la cuarta posición.

Samsung, por su parte, fortaleció su presencia en la gama media con cinco modelos de la línea Galaxy A dentro del top 10 global. El Galaxy A16 5G fue el Android más vendido del año y se ubicó en el quinto puesto absoluto. También ingresaron los modelos Galaxy A06, A36, A56 y A16 4G.

El ranking de los diez móviles más vendidos en 2025 quedó así:

1. iPhone 16

2. iPhone 16 Pro

3. iPhone 16 Pro Max

4. iPhone 16e

5. Samsung Galaxy A16 5G

6. Samsung Galaxy A06

7. Samsung Galaxy A36

8. Samsung Galaxy A56

9. Samsung Galaxy A16 4G

10. iPhone 17 Pro Max

Samsung cerró el año como la marca con mayor cuota

Según Omdia, las ventas globales de smartphones crecieron 3% en 2025, con 320,1 millones de unidades comercializadas en el tercer trimestre. Samsung cerró ese periodo con el 19% del mercado y 60,6 millones de teléfonos vendidos. Apple le siguió con el 18% y 56,5 millones de unidades.

Xiaomi ocupó el tercer lugar con 14% de cuota y 43,4 millones de dispositivos, aunque ninguno de sus modelos ingresó al top 10. Además, Transsion —matriz de Infinix, iTel y Tecno— alcanzó un 9% de participación, apoyada en su crecimiento en África y Asia.

Samsung despliega actualización de seguridad para dispositivos Galaxy

Samsung también informó la disponibilidad de una nueva actualización de seguridad destinada a una amplia variedad de equipos Galaxy. El parche corrige más de 25 vulnerabilidades, incluidas dos catalogadas como críticas que podían permitir accesos remotos no autorizados.

Modelos recientes como el Galaxy A17 5G integran hasta 45 mejoras de seguridad, mientras que las series plegables y Galaxy S reciben cerca de 40 correcciones. La compañía indicó que este paquete está enfocado exclusivamente en reforzar la estabilidad y protección del sistema.

La actualización aborda fallos en Android, vulnerabilidades en los chips Exynos y en el software propio de Samsung. El archivo pesa entre 350 MB y 500 MB y puede instalarse desde el menú de Configuración, en la sección “Actualización de software”, seleccionando “Descargar e instalar”. Tras el reinicio, el equipo queda protegido frente a las amenazas recientes.