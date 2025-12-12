Inundaciones en Washington generan alerta por su comportamiento “extremadamente impredecible”

Las autoridades de Washington han declarado estado de emergencia debido a un episodio de inundaciones descrito como “extremadamente impredecible” y potencialmente histórico, de acuerdo con ABC News .

El gobernador Bob Ferguson advirtió que la situación continúa evolucionando rápidamente debido a lluvias intensas provocadas por un río atmosférico que dejó más de 30 centímetros de lluvia en partes del oeste del estado en solo tres días.

De acuerdo con información oficial del estado, varios ríos han alcanzado niveles nunca registrados y otros están cerca de superar sus marcas históricas, elevando el riesgo de desbordamientos y daños graves en diques . Las autoridades insisten en que los residentes deben seguir de inmediato cualquier orden de evacuación para evitar tragedias.

Mientras tanto, equipos de rescate continúan respondiendo a emergencias en múltiples condados, con carreteras anegadas, cierres viales masivos y evacuaciones por aire en zonas donde las personas quedaron atrapadas al intentar escapar de las aguas.

Dramatic video of the river rescue last night. EF&R, Fall City Fire, KCSO and Whidby Navel Helicopter Team worked to rescue two drivers caught in the swiftwaters. One ended up on the roof of their vehicle and the other in a tree. Stay home and don't travel unless necessary. pic.twitter.com/lO11Uo06QK — Eastside Fire & Rescue (@EastsideFire) December 11, 2025

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Ríos alcanzan niveles récord y amenazan los diques

El río Snohomish, en la ciudad de Snohomish, alcanzó un nuevo récord de 34 pies, superando la marca previa de 33.5. Las autoridades indicaron que se mantendrá cerca de ese nivel hasta el viernes, lo que ejerce una presión extrema sobre los diques y aumenta la posibilidad de overtopping (rebasamiento) y daños estructurales severos.

También se esperan crecidas significativas en otros puntos como el río Skagit cerca de Concrete y Mount Vernon, el río Snoqualmie en Snoqualmie Falls, el río Cedar en Renton y nuevamente el Snohomish en la zona de Monroe. La senadora Maria Cantwell aseguró estar “alarmada” porque el río Skagit podría subir hasta 5 pies por encima de su cresta histórica.

Carreteras cerradas y rescates en curso

Al menos 30 carreteras han sido cerradas debido a inundaciones repentinas, mientras continúan las operaciones de rescate en varias comunidades.

En el condado de King, el equipo Eastside Fire and Rescue realizó múltiples rescates desde el miércoles, incluyendo el salvamento de familias atrapadas en viviendas y la evacuación aérea de dos conductores que quedaron varados. Uno debió subir al techo de su vehículo y otro encontró refugio temporal en un árbol.

Las autoridades locales han pedido a los residentes no viajar a menos que sea absolutamente necesario, debido a las condiciones cambiantes del terreno y al creciente riesgo de quedar atrapados por las aguas.