Hasta 100,000 personas enfrentan órdenes de evacuación mientras empeoran las inundaciones en Washington

Un estado de emergencia permanece en vigor en Washington , y decenas de miles de personas están en alerta por posibles evacuaciones debido a un río atmosférico que provoca inundaciones generalizadas, de acuerdo con The Weather Channel .

Las precipitaciones han superado los 30 centímetros de lluvia en algunas zonas, y varios ríos aún no han alcanzado su punto máximo, lo que genera un riesgo elevado para las comunidades afectadas.

El gobernador de Washington, Bob Ferguson, advirtió que “vidas estarán en riesgo en los próximos días” tras declarar la emergencia. Ferguson indicó que el Servicio Nacional de Predicción Meteorológica de la NOAA pronosticó 18 inundaciones graves y 15 moderadas en el estado. El Servicio Meteorológico Nacional alertó sobre la posibilidad de inundaciones catastróficas, especialmente a lo largo de los ríos Skagit y Snohomish.

Además, se han reportado riesgos de deslizamientos de tierra en terrenos empinados, según la agencia meteorológica.

Equipos de la FEMA han sido desplegados para apoyar a las comunidades afectadas, mientras que la Guardia Nacional de Washington enviará cientos de miembros para asistir en evacuaciones y rescates.

Comunidades afectadas y medidas de evacuación

En Mount Vernon, los residentes en la zona de inundación centenaria fueron instruidos a evacuar. Jake Lambly, vecino de la zona, colocó sacos de arena, probó bombas de agua y trasladó objetos de valor al piso superior, protegiendo a su hijo de 19 años y su hogar, de acuerdo con ABC News.

En Sumas, cerca de la frontera con Canadá, se activó la sirena de inundación en la alcaldía y los residentes recibieron órdenes de evacuación. Además, el cruce fronterizo fue cerrado a vehículos comerciales con dirección sur para facilitar los procedimientos de evacuación, según informó la Policía de Abbotsford.

Estas medidas buscan minimizar riesgos y garantizar que las comunidades tengan tiempo suficiente para ponerse a salvo ante la amenaza de ríos que podrían alcanzar niveles récord.

Conexión con el cambio climático y futuros pronósticos

Aunque no se puede atribuir un solo evento meteorológico directamente al cambio climático, los científicos advierten que la crisis climática está provocando tormentas más intensas y frecuentes, así como sequías, inundaciones y incendios forestales extremos.

Expertos señalan que otro sistema de tormentas traerá más lluvias a partir del domingo, y que “el patrón se mantendrá inestable hasta las fiestas”, según Rademacher. Esto significa que las comunidades de Washington deben permanecer alertas y continuar los preparativos ante la posibilidad de nuevas inundaciones y riesgos de deslizamientos de tierra.