Revelan video de la operación de la Guardia Costera de EUA a un petrolero venezolano

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó la incautación de un petrolero frente a Venezuela , un operativo de la Guardia Costera del que posteriormente se difundió un video que evidencia la intervención federal.

Las imágenes divulgadas muestran el momento en que autoridades marítimas interceptan la embarcación "vinculada al transporte de petróleo sancionado".

Today, the Federal Bureau of Investigation, Homeland Security Investigations, and the United States Coast Guard, with support from the Department of War, executed a seizure warrant for a crude oil tanker used to transport sanctioned oil from Venezuela and Iran. For multiple… pic.twitter.com/dNr0oAGl5x — Attorney General Pamela Bondi (@AGPamBondi) December 10, 2025

Durante un encuentro con empresarios, Trump afirmó que se trataba de uno de los buques más grandes incautados por su administración, subrayando que la operación busca frenar “ redes ilícitas dedicadas al movimiento de crudo sancionado” . Poco después, la fiscal general Pamela Bondi confirmó la participación del FBI y la Guardia Costera de EUA, apoyados por el Departamento de Guerra.

La funcionaria aseguró que el proceso se realizó de forma segura y que la investigación continúa activa , mientras el video se convierte en una referencia para evaluar el alcance del operativo.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Video del operativo fue difundido en redes sociales

El contenido audiovisual difundido por las autoridades muestra cómo la Guardia Costera de EUA ejecutó la incautación del petrolero tras una aproximación calculada en aguas cercanas a Venezuela.

Las imágenes confirman el seguimiento previo de la embarcación, así como la coordinación interagencial que permitió su interceptación.

El despliegue incluyó embarcaciones rápidas y personal especializado.

Impacto para Venezuela y efectos en el mercado petrolero

La publicación del video también intensificó el debate sobre las consecuencias para Venezuela, cuyo sector petrolero depende de una limitada red de transportistas dispuestos a operar bajo sanciones.

Bloomberg había anticipado que EUA endurecería su estrategia de incautación de buques vinculados al crudo venezolano, lo que ahora se refleja en este despliegue.

Expertos advierten que la operación podría provocar que más navieras eviten acercarse a rutas donde exista riesgo de interceptación. Para Caracas, esto significaría una mayor reducción en su ya restringida capacidad de exportación, afectando directamente los ingresos provenientes del petróleo.

En el plano político, analistas señalan que EUA podría intensificar su política de presión, no solo mediante sanciones financieras, sino con acciones marítimas dirigidas a bloquear cualquier intento de comercialización del petróleo venezolano fuera de los canales permitidos.