Requisitos para solicitar la nueva “Tarjeta Dorada” anunciada por Trump en EUA

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la creación de la “Tarjeta Dorada” , un programa que permitirá a inversionistas y profesionales acceder a la residencia permanente en EUA a cambio de un aporte económico significativo. Según informó la Casa Blanca, esta iniciativa busca atraer talento y capital al país mediante un procedimiento más rápido y seguro que los visados tradicionales.

¿La Tarjeta Dorada es un visado?

Sí, la “Tarjeta Dorada” funciona como un tipo de visado, similar al EB-5 creado por la Ley de Inmigración de 1990. El EB-5 permite a inversionistas extranjeros obtener la residencia permanente a cambio de realizar una inversión sustancial en un negocio en Estados Unidos y generar al menos diez empleos.

Trump presentó la Tarjeta Dorada como una alternativa moderna al EB-5, combinando inversión millonaria, revisión de antecedentes y proceso acelerado.

El objetivo es permitir que empresas y profesionales altamente calificados accedan a la residencia legal permanente de manera más rápida, asegurando al mismo tiempo que las contribuciones tengan un impacto económico tangible en EUA.

Quiénes pueden solicitar la Tarjeta Dorada

Para acceder a la “Tarjeta Dorada” , los solicitantes deben cumplir con los siguientes criterios:

Haber sido admitidos legalmente en EUA y con acceso a visa EB-1 o EB-2.

Deben realizar un pago inicial de $15,000 para el proceso de verificación y posterior donación de 1 millón de dólares (2 millones para empresas).

El solicitante será sometido a inspecciones de seguridad, historial financiero y profesional.

Familiares incluidos: los cónyuge e hijos menores de 21 años pueden agregarse en la solicitud inicial, pagando tarifas adicionales y siguiendo el mismo proceso de verificación.

Estos requisitos buscan garantizar que los beneficiarios sean profesionales o inversionistas que aporten valor económico y social a Estados Unidos.

Cómo solicitar la Trump Gold Card paso a paso

El proceso de solicitud se realiza completamente en línea:

Se debe completar el formulario oficial y abonar la suma de $15,000 al DHS, la cual es no reembolsable.

Posteriormente, las autoridades revisan la elegibilidad y los antecedentes del solicitante.

El USCIS podría solicitar el envío de documentos adicionales en el proceso.

Por último, se completan los requisitos finales, incluyendo la entrevista de visa, para la aprobación definitiva.

Opciones de pago: La tarifa de procesamiento puede abonarse con tarjeta de crédito o ACH (solo cuentas de EUA). Las donaciones millonarias se realizan mediante débito ACH o transferencia SWIFT. Dependiendo de la situación, pueden aplicarse tarifas adicionales para exámenes médicos o pagos al Departamento de Estado.

Beneficios de la Tarjeta Dorada para solicitantes y familiares

La Tarjeta Dorada ofrece ventajas significativas:

Residencia permanente en EUA: Derecho a vivir y trabajar legalmente en cualquier estado.

Proceso acelerado: Revisión previa y contribución económica agilizan la aprobación de la visa.

Inclusión familiar: Cónyuge e hijos menores de 21 años reciben los mismos beneficios, pagando tarifas adicionales.

Reconocimiento profesional y empresarial: Dirigida a profesionales altamente calificados y empresas de impacto económico, reforzando oportunidades laborales y de negocios.

Contribución significativa al país: Las donaciones de 1 o 2 millones de dólares fortalecen la inversión extranjera y proyectos económicos.

Alternativa moderna al EB-5: Mantiene la inversión y creación de valor, pero con un proceso más rápido y accesible.

Seguridad y revocación limitada: La tarjeta puede revocarse solo por riesgos de seguridad nacional o antecedentes criminales graves.

Dónde aplicar a la Tarjeta Dorada

Los solicitantes interesados en la Trump Gold Card deben realizar la solicitud únicamente a través del portal oficial del programa , gestionado por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y el USCIS.