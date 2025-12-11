18 estados de EUA acaban de prohibir la compra de comida chatarra con los cupones de alimentos SNAP
Las nuevas prohibiciones del SNAP apuntan principalmente a alimentos “chatarra” con azúcar y grasa y con bajo valor nutricional, según los reportes
Seis estados más de Estados Unidos han recibido aprobación para prohibir la compra de comida chatarra usando beneficios del programa SNAP (Supplemental Nutrition Assistance Program, en inglés), sumándose a los 12 que ya habían implementado restricciones similares este año.
De acuerdo con un comunicado del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), Hawaii, Missouri, North Dakota, South Carolina, Virginia y Tennessee obtuvieron la aprobación de sus exenciones estatales para ajustar ciertas reglas del programa y limitar alimentos poco nutritivos, de acuerdo con Newsweek.
El programa SNAP, también conocido popularmente como “food stamps”, proporciona asistencia mensual a más de 40 millones de estadounidenses con bajos ingresos que necesitan apoyo para cubrir sus compras de alimentos.
Las nuevas prohibiciones apuntan principalmente a alimentos con alto contenido calórico, azúcar y grasa, pero bajo valor nutricional.
Algunos estados limitarán solo bebidas azucaradas, mientras que otros aplicarán restricciones más amplias a distintos tipos de comida chatarra.
Con estas medidas, el número total de estados que modificaron reglas sobre compras no saludables alcanza 18 en el último año.
Estados que aplican las restricciones y tipos de alimentos afectados
Hasta ahora, los estados que han aprobado exenciones para limitar la comida chatarra en 2025 incluyen:
- Arkansas, Colorado, Florida, Idaho, Indiana, Iowa, Louisiana, Nebraska, Oklahoma, Texas, Utah y Virginia Occidental.
- Hawaii, Missouri, Dakota del Norte, Carolina del Sur, Virginia y Tennessee, recientemente aprobados.
Las restricciones varían por estado:
- Algunos prohíben todas las bebidas y alimentos azucarados.
- Otros se concentran únicamente en bebidas azucaradas y ciertos productos con bajo valor nutricional.
Estas medidas buscan promover una alimentación más saludable entre los beneficiarios y reducir el consumo de productos altamente procesados y ricos en calorías vacías.
Otras medidas que afectarán a beneficiarios de SNAP
Además de las restricciones de alimentos, la administración del presidente Donald Trump anunció que SNAP regresará a sus niveles de costos previos a la pandemia, generando cambios adicionales para los beneficiarios a partir de enero de 2026.
Estos ajustes buscan equilibrar la asistencia alimentaria con requisitos laborales y el incentivo a la participación en la fuerza laboral.
