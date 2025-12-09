Tormentas activan riesgo de inundaciones en Estados Unidos: esto debes saber

Las condiciones climáticas extremas en Estados Unidos mantienen en alerta a varias regiones del país. En el noroeste, un potente río atmosférico ha provocado intensas lluvias que ya generan riesgo de inundaciones mayores, mientras que en el Medio Oeste, especialmente en Chicago, se prevé una combinación peligrosa de lluvia helada, nieve y fuertes vientos.

De acuerdo con el Centro Nacional del Agua de la NOAA, varios ríos del estado de Washington podrían alcanzar niveles de inundación mayor, una categoría que implicaría anegamientos extensos, daños a infraestructura y evacuaciones obligatorias en zonas vulnerables, según un reportaje de Newsweek.

Al mismo tiempo, el Servicio Meteorológico Nacional (NWS) advirtió que el área de Chicago enfrentará condiciones peligrosas para viajar debido a un sistema invernal que traerá lluvia sobre pavimento congelado, seguido de nieve y una fuerte irrupción de aire ártico.

Inundaciones en Estados Unidos por un río atmosférico

Los pronósticos hidrológicos indican que varios ríos en Washington podrían desbordarse esta semana como resultado de un río atmosférico que deja acumulados de lluvia superiores a 30 centímetros en algunas zonas. El Servicio Nacional de Meteorología (NWS, en inglés) alertó que este escenario puede causar daños generalizados en caminos, viviendas y servicios básicos.

⚠️ A strong atmospheric river event will bring heavy rain to western Washington today through Wednesday, leading to potential for significant river flooding, urban flooding, and landslides. Check the latest river forecasts here: https://t.co/JbmWFb3hB8 #WAwx pic.twitter.com/C2JcNh1L1j — NWS Seattle (@NWSSeattle) December 8, 2025

El fenómeno ocurre tras un primer sistema más débil que ya había saturado los suelos durante el fin de semana, lo que incrementa la probabilidad de inundaciones repentinas, deslizamientos de tierra y cortes de energía en comunidades cercanas a ríos y laderas.

Según los expertos, los ríos atmosféricos son corredores largos de vapor de agua que transportan enormes cantidades de humedad desde los trópicos. Aunque aportan beneficios hídricos en temporadas secas, también son responsables de algunos de los eventos de inundación más graves en la Costa Oeste durante el invierno.

Pronóstico del clima en Chicago: nieve, hielo y aire ártico

En la región de Chicago, el NWS advirtió una “creciente confianza” en que el clima invernal afectará los desplazamientos desde la tarde del martes. Se espera que la lluvia caiga sobre superficies congeladas, generando condiciones resbaladizas en carreteras, especialmente en suburbios del norte, noroeste y oeste.

La meteoróloga de NBC 5 , Alicia Roman, señaló que la lluvia helada podría coincidir con el horario pico vespertino, cuando las temperaturas rondarán el punto de congelación, elevando el riesgo de accidentes de tránsito. Posteriormente, la lluvia se transformará en nieve durante la madrugada del miércoles.

Además, se prevén ráfagas de viento superiores a las 40 millas por hora, reducción de visibilidad por nieve y un progresivo descenso térmico. Para el fin de semana, otra masa de aire ártico podría llevar las temperaturas por debajo de los -10 °C, con sensación térmica aún más baja y acumulados de nieve que podrían alcanzar hasta cinco pulgadas para el domingo.