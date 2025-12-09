Amazon está considerando abandonar USPS y crear un servicio postal competidor

Una relación comercial de tres décadas entre Amazon y el Servicio Postal de Estados Unidos ( USPS ) se acerca a un punto de inflexión. Aunque miles de millones de paquetes del gigante del comercio electrónico aún transitan por la red del USPS, Amazon se prepara discretamente para una posible ruptura, realizando simulaciones y evaluando la viabilidad de un mundo sin su socio logístico.

Starting today, when you type ‘thank my driver’ when shopping on Amazon or say “Alexa, thank my driver,” to an Alexa-enabled device, the driver who completed your most recent delivery will be notified of your appreciation and receive $5 at no cost to you. After the 2 million… — Amazon (@amazon) December 4, 2025

El reloj avanza hacia octubre de 2026, fecha límite que obliga a ambas partes a definir el futuro del contrato de distribución. Según The Washington Post, Amazon está considerando seriamente poner fin a este acuerdo de larga data para concentrarse en la construcción de su propia red de distribución competitiva a nivel nacional. Las negociaciones sobre la próxima versión del contrato se han complicado por la presión de la administración del presidente Donald Trump para privatizar el USPS.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

La incertidumbre en la logística y la opción de Amazon

Según el acuerdo vigente, Amazon paga al USPS miles de millones de dólares anualmente por la distribución de paquetes, lo que representa aproximadamente el 7.5% de los ingresos totales de la agencia postal en 2025.

Amazon, por su parte, ya cuenta con una extensa red de transporte que incluye una flota de aviones, furgonetas eléctricas Rivian y un servicio de reparto con drones en desarrollo. No obstante, el portavoz de Amazon, Steve Kelly, señaló que la compañía está "sorprendida al escuchar" que el USPS planea "realizar una subasta" para una parte de su capacidad de envío.

"El USPS es un socio confiable y de larga data y seguimos comprometidos a trabajar juntos", dijo Kelly, añadiendo que la compañía discute "formas de extender nuestra asociación". Sin embargo, el cambio de rumbo y la incertidumbre generada en torno a la capacidad del USPS han llevado a Amazon a evaluar "todas las opciones" que le permitan seguir atendiendo a sus clientes de manera eficiente.

Planes futuros: Expansión de red y autonomía de entrega

La decisión de Amazon de evaluar la ruptura del contrato se apoya en su ambición de lograr una autonomía total en su logística. La empresa ha invertido fuertemente en tecnología de entrega, incluyendo el desarrollo de vehículos autónomos a través de su filial Zoox.

Aunque el servicio de reparto con drones ha enfrentado dificultades este año, incluyendo una reciente investigación por parte de la Administración Federal de Aviación (FAA), la dirección de Amazon apunta hacia un control total de la cadena de suministro. La finalización del contrato con el USPS en 2026 forzaría al gigante del comercio electrónico a consolidar y expandir su propia infraestructura, creando una red de distribución que compita directamente con los servicios postales tradicionales en todo el territorio estadounidense.